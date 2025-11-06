El duro aviso de una veterinaria sobre dormir con tu gato todas las noches: «Posibles riesgos…»

Dormir con un gato puede parecer uno de los mayores placeres para quienes conviven con ellos. Sin embargo, una veterinaria ha emitido una advertencia sobre esta costumbre que, aunque aparentemente inofensiva, conlleva una serie de riesgos para la salud, tanto del animal como de su dueño.

«Los gatos no entienden de horarios humanos. Aunque algunos se adaptan, la mayoría tiende a moverse, saltar o maullar por la noche, lo que interrumpe el descanso y, a la larga, puede generar insomnio o cansancio acumulado», explica. Este comportamiento puede alterar los ciclos de sueño y afectar al descanso profundo.

Los riesgos de dormir con tu gato

Más allá de las interrupciones del sueño, los expertos en salud animal advierten de una serie de riesgos sanitarios. Los gatos, incluso aquellos que no salen al exterior, pueden portar bacterias, hongos o parásitos que, en determinadas circunstancias, podrían transmitirse a las personas. Entre las afecciones más frecuentes se encuentran:

Toxoplasmosis : aunque su incidencia es baja, los gatos pueden ser portadores del parásito Toxoplasma gondii. Si bien el contagio directo es poco frecuente, puede representar un riesgo para personas inmunodeprimidas o mujeres embarazadas.

: aunque su incidencia es baja, los gatos pueden ser portadores del parásito Toxoplasma gondii. Si bien el contagio directo es poco frecuente, puede representar un riesgo para personas inmunodeprimidas o mujeres embarazadas. Enfermedad por arañazo de gato: causada por la bacteria Bartonella henselae, puede transmitirse a través de arañazos o mordeduras accidentales, incluso durante la noche.

«La mayoría de los casos no derivan en problemas graves, pero el riesgo existe y debe tenerse en cuenta, El simple hecho de dormir con el gato no implica enfermar, pero es importante mantener una correcta higiene y un control veterinario regular», advierte la veterinaria.

Otro de los puntos críticos es la higiene. Los gatos son animales muy limpios que se acicalan constantemente, pero, al utilizar el arenero, parte de los residuos se quedan con sus patas y pelajes. Por lo tanto, cuando se comparte cama con ellos, parte de esos restos terminan en las sábanas.

A esto hay que sumar que algunos gatos pueden desarrollar conductas de dependencia o territorialidad si duermen todas las noches con su dueño. «Dormir juntos refuerza el vínculo, pero también puede generar una relación de excesiva dependencia. El gato podría considerar la cama como su territorio exclusivo, reaccionando con estrés o marcaje si se altera la rutina».

Sin embargo, se debe evaluar cada caso de manera individual. Algunos gatos son tranquilos, limpios y se adaptan al descanso de sus dueños sin problemas. Otros, en cambio, muestran comportamientos más activos, o incluso agresivos mientras la persona duerme. También hay que tener en cuenta factores como la edad, el estado de salud o los tratamientos antiparasitarios.

Beneficios emocionales

A pesar de los riesgos señalados, numerosos estudios han demostrado que dormir con el gato tiene efectos positivos en la salud mental. Su presencia reduce la ansiedad, mejora el estado de ánimo y puede disminuir la sensación de soledad. Sin embargo, es importante diferenciar entre compartir habitación y compartir cama. «Dormir en el mismo espacio no es problemático. El riesgo aumenta con el contacto físico directo y prolongado durante las horas de descanso».