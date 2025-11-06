Mario Picazo avisa del cambio drástico del tiempo que va a afectar a la Superluna

El cambio drástico de tiempo que va a afectar a la Superluna puede cambiarlo todo, tenemos por delante una situación que será extremadamente peligrosa, Mario Picazo nos explica qué sucederá a partir de ahora. Esta semana la hemos vivido con relativa estabilidad, aunque lo llega a partir de este jueves, puede llegar a ser especialmente complicado de tener en consideración. Estamos teniendo una serie de fenómenos y procesos que hacen que estemos pendientes de la previsión del tiempo.

Los expertos no dudan en darnos todos los datos posibles, para conocer en primera persona un tiempo que puede traer consigo un cambio drástico. Pasaremos de una situación que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca, con algunos datos que hasta el momento desconocíamos que podríamos tener por delante. Lo que llega hoy puede impedir que veamos con nuestros propios ojos esta Superluna que será la más grande del año. Un espectáculo que quedará oculto, tras unas lluvias que pueden acabar siendo más abundantes de lo esperado. Mario Picazo no duda en explicarnos qué es lo que está por llegar en estos próximos días.

Va a afectar a la Superluna

El cambio drástico en el tiempo que explica Mario Picazo

Tal y como nos explican: «Un frente frío, precediendo a una vaguada, cruzará hoy España de oeste a este. A su paso, la inestabilidad será marcada, y en su parte delantera pueden formarse fuertes tormentas. Esto ha conllevado la emisión de avisos naranjas por fuertes lluvias y el riesgo de tormentas intensas, incluso con tornados.

Las zonas más afectadas por este frente serán, a priori, las del oeste peninsular. Galicia, Extremadura, Huelva, Sevilla, Cádiz y Málaga tienen todas avisos naranjas, bien sea por lluvias, por tormentas o por ambas».

Desde el canal de El tiempo nos expertos no dudan en explicar lo que está por llegar: «Los avisos naranjas por fuertes lluvias ocupan amplias zonas del suroeste peninsular. Huelva, Cádiz y Sevilla están al completo bajo aviso de este nivel por fuertes lluvias de hasta 30 mm en una hora. Los avisos naranjas por lluvia también se extienden a otras regiones de Málaga, con el mismo umbral. En Extremadura, las vegas del Guadiana en Badajoz, la meseta cacereña y las regiones del norte en Cáceres están bajo aviso naranja por fuertes lluvias en una hora, con acumulaciones de hasta 30 mm. En las costas occidentales de Galicia el aviso es del mismo tipo».

El riesgo de lluvias torrenciales puede cambiarlo todo e impedir que veamos la Superluna: «Aparte de estos avisos por lluvia en una hora, hay también avisos amarillos por lluvia tanto en una hora como en doce. En el caso de Galicia, los más elevados alcanzan los 60 mm en 12 horas. En el sur de Castilla y León, norte de Extremadura y norte de Toledo los avisos por lluvia en 12 horas se sitúan entre 40 y 60 mm. Hay también activos avisos por tormentas en todas las regiones previamente mencionadas. Además de las ya citadas, los avisos por tormentas y lluvia intensa en una hora se extienden a otras provincias como Madrid, Toledo, Ciudad Real, Córdoba, Granada y Ceuta».

