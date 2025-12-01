Llega la temporada otoñal para los grandes amantes de las setas, sobre todo para aquellos que les gusta salir al campo y recoger con sus propias manos y llenar el cesto de mimbre para su posterior goce gastronómico. Sin embargo, salir a la recolección acompañado de tu mascota conlleva una responsabilidad y puede convertir este paseo disfrutón por el campo en una actividad de riesgo para los perros.

Es la advertencia que la Real Sociedad Canina de España (RSCE) ha lanzado en estos días en el que bosques y montes se llenan de recolectores de setas que van acompañados de sus perros.

La proliferación de setas en esta época del año multiplica las posibilidades de intoxicación accidental en mascotas. Los canes, atraídos por el olor intenso de estos hongos, pueden ingerir especies altamente venenosas que resultan mortales.

300 variedades de setas tóxicas

España registra alrededor de 300 variedades de setas con algún grado de toxicidad. Aunque muchas producen trastornos leves, hasta 15 especies destacan por su peligrosidad extrema.

Entre las más letales figuran la amanita phalloides, amanita pantherina, amanita muscaria, amanita verna, amanita virosa, cortinarius orellanus, gyromitra, clitocybe, inocybe, galerina marginata, paxillus involutus, entoloma lividum, omphalotus olearius, boletus satanás y lepiota helveola.

La RSCE desmiente el mito popular de que sólo las setas de colores llamativos sean peligrosas, pues algunas de las más tóxicas presentan apariencia discreta.

Efecto retardado

El mayor problema radica en que muchas sustancias presentes en las setas venenosas tienen efectos de acción lenta. Los primeros síntomas de intoxicación pueden aparecer cuando el daño orgánico ya es grave, dificultando enormemente la eficacia del tratamiento veterinario. En otros casos, el tóxico actúa de forma rápida, provocando signos clínicos en pocas horas tras la ingesta.

Esta variabilidad en los tiempos de reacción complica el diagnóstico temprano y la intervención veterinaria efectiva, lo que incrementa el riesgo de consecuencias fatales para las mascotas.

Los veterinarios consultados por la RSCE advierten que incluso hongos no tóxicos pueden estar contaminados por bacterias o microorganismos del suelo. Esta contaminación causa problemas digestivos o diferentes tipos de infecciones en los perros. El olor característico de muchos hongos silvestres resulta especialmente atractivo para las mascotas, incrementando el riesgo de ingestión accidental durante los paseos campestres.

Protocolo de urgencia

Si el dueño tiene el mínimo indicio de que su mascota ha ingerido alguna seta venenosa, debe activar el mismo protocolo que si hubiera comido chocolate. Ante una ingesta reciente y bajo recomendación veterinaria previa, el propietario debe provocar el vómito al animal de forma inmediata.

Si los síntomas persisten o se agravan, el veterinario suministrará carbón activo o realizará sondaje y aspiración del contenido gástrico en casos graves. El tratamiento posterior requiere fluidoterapia o incrementar la ingesta de agua del animal, además de atención sintomática específica.

La RSCE insiste en actuar con máxima rapidez, acudir de inmediato al veterinario sin esperar a la aparición de síntomas y, en la medida de lo posible, llevar una muestra de la seta para facilitar su identificación y determinar el nivel de toxicidad exacto.

Alimentación segura

Los perros, al ser animales omnívoros, pueden consumir setas cultivadas y seguras como los champiñones, siempre dentro de una dieta equilibrada y en cantidades moderadas.

Aunque no es habitual que los piensos comerciales incluyan hongos en su composición, sí aparecen en algunas dietas naturales específicamente diseñadas para mascotas.

La Real Sociedad Canina recuerda que las proteínas de origen animal deben representar entre el 60% y el 80% de la dieta canina, dependiendo de edad, tamaño y nivel de actividad del animal.

Riesgos reales

José Miguel Doval, presidente de la RSCE, subraya que «la naturaleza en otoño es un escenario magnífico para disfrutar con nuestros perros, pero también un entorno donde existen riesgos reales que a veces pasan inadvertidos».

La ingesta accidental de setas por parte de los perros puede resultar mortal, y evitarla está en manos de los propietarios, que también deben saber cómo actuar en caso de que se produzca. La organización pide responsabilidad y atención a los propietarios, disfrutar del campo, siempre con la seguridad y el bienestar de las mascotas como prioridad absoluta ante el peligro que suponen las setas silvestres.