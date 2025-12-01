La palabra que no significa nada en España pero los valencianos utilizan sin parar

La Comunidad Valenciana es una de las joyas de España y por eso cada año supera el número de visitantes que proceden desde la misma península y otros puntos del planeta. La buena temperatura durante la mayoría de los meses del año, la rica gastronomía y los cientos de kilómetros de playas se unen con una historia y cultura únicas. A esto también se le une una lengua propia con un gran número de palabras con encanto que en ocasiones no son tan fáciles de entender para el resto de españoles. Consulta en este artículo cuál es la palabra famosa en la Comunidad Valenciana que suena rara en el resto de España.

La Comunidad Valenciana está de moda y los números lo demuestran. La Generalitat confirmó un récord histórico de 9,8 millones de visitantes extranjeros hasta septiembre, lo que suponía un 4,14% más que el año anterior. En 2024, desde el gobierno valenciano anunciaron un total de 29,7 millones de visitantes, de los que 11,9 millones eran turistas extranjeros. Estos dígitos fueron un hito histórico para esta comunidad y todo hace indicar que lo superará en 2025.

Estos números no son por casualidad. El buen clima, sus kilómetros de playas y una rica gastronomía son la mezcla perfecta para albergar a personas de todas las partes del mundo en unas ciudades o pueblos que rebosan historia y cultura. La Comunidad Valenciana también es una de las cinco comunidades autónomas que comparten una lengua cooficial con el castellano, que en este caso es el valenciano. Este idioma también es orgullo de la Comunidad Valenciana y tiene una palabra que se ha hecho viral después de una publicación en las redes sociales.

La palabra en valenciano que no se entiende en España

Raquel García es la influencer que ha puesto de moda una palabra en valenciano con una publicación en la red social Instagram que cuenta con cientos de interacciones.

«Dime que eres valenciano sin decir que eres valenciano: Desenvolupamiento». Este es el mensaje escrito sobre una imagen en una publicación en la que pone en valor una palabra que, traducida al castellano, quiere decir «desarrollo» y que suele ser utilizada por los valencianos de cuna.

Una publicación compartida de Raquel García (@raquelg.arte)

«Pocas cosas hay más valencianas que un milenial valenciano diciendo DESENVOLUPAMIENTO en lugar de ‘desarrollo’. ¿El culpable? Aquella asignatura llamada Conocimiento del Medio. A día de hoy, me sigue costando decir la palabra en castellano. Deberíamos hacer fuerza para incluirla en la RAE», cuenta Raquel García en un mensaje que cuenta con un centenar de comentarios de personas que se han sentido identificadas con este mensaje.

«Me he quedado pensando cómo dice», escribe uno de los usuarios de las redes sociales. «No sé ni cómo se diría en castellano», cuenta otro. Algunos de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana también han enumerado otras palabras que demuestran el pedigrí de los valencianos.