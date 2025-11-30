Todo sobre Salomé Pradas: su edad, estudios, qué cargo tenía en la Comunidad Valenciana y qué hace ahora

Salomé Pradas, abogada y ex consellera de la Comunidad Valenciana, ha regresado a la docencia universitaria y a su ejercicio profesional tras años de trayectoria política y responsabilidad en distintos cargos autonómicos y locales.

Quién es Salomé Pradas y cuántos años tiene

Salomé Pradas Ten nació en Castellón de la Plana el 10 de septiembre de 1978, por lo que actualmente tiene 47 años. Es conocida por su trayectoria combinada en la política, la abogacía y la docencia universitaria. Durante los últimos años ha ocupado cargos de relevancia en la Comunidad Valenciana.

Qué estudios tiene Salomé Pradas

Pradas se licenció en Derecho en la Universidad Jaime I (UJI) de Castellón en el año 2000. Posteriormente, realizó un máster en Gestión y Administración de Empresas impartido por la Cámara de Comercio de Castellón y pasó por la Escuela de Práctica Jurídica. Entre 2007 y 2009 cursó estudios de doctorado y desde 2008 forma parte del Departamento de Derecho Privado de la UJI como profesora asociada. Además, ejerce como abogada colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Castellón desde 2001.

Qué cargo tenía en la Comunidad Valenciana

Salomé Pradas ha desempeñado varios cargos políticos importantes:

Fue concejala en el Ayuntamiento de Castellón entre 2011 y 2015.

Entre abril de 2014 y junio de 2015 ocupó el puesto de Directora General de Medio Natural en la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.

En diciembre de 2015 fue elegida senadora por Castellón, desempeñando funciones de portavoz en distintas comisiones y cargos internos en el Grupo Parlamentario Popular.

En julio de 2023 asumió el cargo de consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, y en julio de 2024 fue nombrada consellera de Justicia e Interior, con competencias sobre emergencias en la Comunidad Valenciana.

Qué hace ahora Salomé Pradas

Tras su salida del Gobierno valenciano, Salomé Pradas ha regresado al ámbito universitario, impartiendo clases de Derecho Civil en la Universidad Jaime I de Castellón como profesora asociada. Además, ha retomado su actividad profesional como abogada, recuperando su despacho y la atención a sus clientes previos a su etapa política. Pradas combina así la docencia, ejercicio profesional en derecho y experiencia política.