Salomé Pradas vuelve a su antigua vocación: ya es profesora de Derecho Civil en la Universidad Jaime I

Salomé Pradas, ex consellera de Emergencias de la Generalitat Valenciana, ha retornado a su antigua vocación, la que siempre ha llevado en su interior. Ahora, es profesora de Derecho Civil en la Universidad Jaime I (UJI) de Castellón. Salomé Pradas, que es licenciada en Derecho por esa misma universidad, ha iniciado, tal como publicó OKDIARIO este mes de mayo, una nueva vida que va mucho más allá de la actualidad de cada jornada en el procedimiento de la riada. Pradas ya había sido con anterioridad profesora asociada de esa misma universidad. Pero, en 2019, tomó una excedencia. Si bien, siguió vinculada a la universidad hasta que resultó designada consellera en el verano de 2023.

Salomé Pradas se presentó a la convocatoria ordinaria para la bolsa de trabajo. Y, en función de esa bolsa, ha sido contratada temporalmente como profesora sustituta siguiendo el procedimiento. Ella misma, ha subido este miércoles una imagen a su perfil de Instagram en la que se puede leer «De vuelta en mi universidad».

Salomé Pradas Ten (Castellón, 1978) se licenció en Derecho en el año 2000. Precisamente, en la Universidad Jaime I de Castellón. Desde 2001, Pradas se convirtió en letrada ejerciente por el Ilustre Colegio de Abogados de Castellón. Es decir que, antes de acceder a la política, Salomé Pradas tuvo una vida profesional en el ámbito del Derecho.

Desde el año 2008, Salomé Pradas ha sido profesora asociada del Departamento de Derecho Privado de la UJI, donde impartía clases de Derecho Mercantil. A la docencia universitaria, también ha retornado. Como lo ha hecho a su despacho profesional de abogada, recuperando a los clientes anteriores a la etapa en que decidió dedicarse de lleno a la política.

Ese retorno, se culmina ahora, como profesora de Derecho Civil en la Universidad Jaime I. Atrás, queda una trayectoria política que arrancó, en el ámbito de la función pública, en la legislatura 2015-2019, como concejal del Ayuntamiento de Castellón. También, ha sido senadora, diputada electa en las Cortes Valencianas por la provincia de Castellón, consellera y directora general del Medio Natural de la Generalitat Valenciana.