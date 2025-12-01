No es ningún secreto que, en los últimos días, Alessandro Lecquio ha sido noticia como consecuencia de su repentino despido de Mediaset tras la entrevista que concedió Antonia Dell’Atte en la que narró varios de los terribles episodios que vivió junto al que fuese colaborador de televisión. Como era de esperar, los compañeros de D Corazón no han dudado un solo segundo en pronunciarse sobre este asunto. De hecho, una de las más contundentes al respecto ha sido Alba Carrillo. La actual participante de Hasta el fin del mundo, programa que se emite cada miércoles en La 1 de Televisión Española, quiso compartir su opinión: «Ella lleva hablando toda la vida sobre esto, pero yo soy la primera que se tragó esta narrativa de que era una loca despechada», comenzó explicando, y añadió: «Parece que han tenido que pasar todos estos años para que se la crea».

Lejos de que todo quede ahí, Alba Carrillo no dudó un solo segundo en aprovechar que se estaba tratando este tema para dar a conocer que ella fue una de las mujeres damnificadas por Alessandro Lecquio durante la etapa en la que fue colaboradora de televisión en Telecinco. Pero no todo quedó ahí, puesto que la madrileña dio el paso de dar a conocer algunos de los episodios que llegó a vivir con el aristócrata italiano: «A mí me ha tratado mal, yo soy una de las víctimas. Le quité una demanda porque su hijo estaba malito y me parecía humano no rascar en ese momento», reconoció en D Corazón. A pesar de todo, recordó lo que sucedió: «Pero a mí me acusó prácticamente de prostitución. Es una persona que ha hecho daño a muchísimas mujeres», aseguró, dejando completamente descolocados a sus compañeros del programa que se emite, cada fin de semana, en La 1 de Televisión Española.

De esta forma, Carrillo aseguró que era el momento más que perfecto para «limpiar a este tipo de hombres». Es más, durante su paso por D Corazón, no dudó en hacer un alegato contra la violencia machista: «El maltrato a las mujeres existe, aunque haya partidos políticos que no lo quieran reconocer», y que se trata de una realidad que, desde luego, «no entiende de clases sociales, ni de televisiones, ni de mujeres más educadas o con menos cultura».

Alba Carrillo no es la única que se ha pronunciado: las palabras de Carlota Corredera

En una conexión en directo con el programa de La 1 de Televisión Española, la presentadora de No somos nadie cada viernes ha querido hacer hincapié en la valentía que Antonia Dell’Atte ha demostrado tener: «Durante mucho tiempo no se creía a las mujeres (…) Por eso es tan importante que, después de tantos años de lucha, le demos voz y credibilidad a Antonia».

Acto seguido, y como era de esperar, la periodista gallega Carlota Corredera no dudó un solo segundo en aprovechar su intervención en D Corazón ir mucho más allá: «Las mujeres famosas son también la voz de las anónimas. Para Antonia es una victoria de las mujeres que no están», aseguró.