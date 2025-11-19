Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio tras las acusaciones de Antonia Dell’Atte

Hoy miércoles 19 de noviembre, Alessandro Lecquio ha sido informado tanto por la empresa para la que trabajaba, Unicorn Contet, como por Mediaset España que ya no será colaborador del grupo audiovisual. El tertuliano, actualmente, participaba en el programa Vamos a ver de Telecinco. Tal y como ha podido saber OKDIARIO, todo sucede después de que en Mediaset España hayan tenido acceso, el martes 18 de noviembre, a documentación judicial que el abogado de Antonia Dell’Atte les ha entregado de la causa que Lecquio abrió contra su exmujer y madre de su primer hijo por llamarle «maltratador» en público.

El relato de Antonia Dell’Atte sobre unos supuestos malos tratos sufridos por parte de su ex marido, Alessandro Lecquio, es de sobra conocido en los medios de comunicación. Ella lleva denunciando a padre de su hijo desde hace décadas pero nunca ha habido un documento oficial de acreditara el testimonio de la exmodelo.

En 2004, Lecquio demandó a su exmujer por calumnias. Es el auto de este juicio lo que ha llevado a Mediaset a tomar la decisión de no contar más con el italiano.

Y es que, en los documentos judiciales que el abogado de Antonia Dell’Atte ha entregado al grupo de comunicación, se ve claro que el juez cree que el «exceptio veritatis se considera suficiente». Esto significa que en el relato de Antonia hay cosas veraces. por lo que la causa fue sobreseída.

Este auto de exceptio veritatis, al parecer, y tal y como ha podido saber OKDIARIO, Dell’Atte lo había extraviado y pidió una copia al juzgado. Al tenerlo de nuevo en su poder, el abogado de la exmodelo lo mandó ayer martes a Mediaset España.

En cuestión de menos de 24 horas, según han informado fuentes cercanas al grupo y a Unicorn, la productora con la que Lecquio tiene el contrato laboral, se decidió que el italiano no vuelva a trabajar para Mediaset.

No es cierto, según las mismas fuentes, que este despido se lleve estudiando desde hace meses. La historia de Dell’Atte era de sobra conocida pero, al no haber ningún documento oficial que la avale, se apostó por la presunción de inocencia de Lecquio.

¿Por qué ahora?

Ahora, sin embargo, sí hay un documento oficial. No existe condena alguna contra Lecquio pero sí el mencionado auto en el que se considera que Antonia Dell’Atte podría no estar mintiendo cuando le llama «maltratador». Esto ha sido suficiente para que Mediaset España no vuelva a contar con Lecquio y así se lo hicieron saber a la productora Unicorn.

Esta misma mañana del miércoles 19 de noviembre, tras la emisión de Vamos a ver, programa de Telecinco en el que colabora, Lecquio se ha reunido con la cúpula de Unicorn y ha sido informado de que ya no volverá a trabajar con ellos.

Las acusaciones de Antonia

Recordemos que hace un mes Antonia Dell’Atte, tras dar una entrevista a El País en la que relatava los supuestos malos tratos que sufrió, Lecquio, desde Telecinco se limitó a informar de que iba a demandar a su exmujer. Ella, sin embargo, en un evento ante la prensa, dijo: «Si ya lo tengo todo resuelto, yo nunca me he sentado en una televisión para contar mi vida privada y cuando el señor Lecquio me denunció por haberlo calumniado, él mismo dijo que me había maltratado. Todo el mundo ha escondido la verdad, ¿de qué estamos hablando? (…) Yo cuando el señor Lequio yo lo desafié, lo rete… Escucho cosas indecentes todavía. Tenéis miedo, ¿de quién? Seguís jugando y todo llega. La vida pasa factura y no te vas de este mundo hasta que no pagas la cuenta».