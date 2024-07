Joaquín Prat carga contra Alessandro Lecquio por atacar a Carmen Borrego: «Oye, no te pases»

Joaquín Prat tuvo que cargar contra Alessandro Lecquio en Vamos a ver después de que el italiano atacase a Carmen Borrego. Fue un momento muy tenso e incómodo en pleno directo de Telecinco. Todo surgió mientras se debatía sobre el tema del momento en la prensa del corazón: Álvaro Muñoz Escassi. «Es que, perdóname, Carmen, tú vienes aquí dos veces por semana, antes hemos hablado millones de veces sobre este asunto y parece que nos vienes a joder la marrana», le dijo Lecquio a su compañera, por lo que Prat, el presentador, frenó al conde:»Tú vienes cuatro días a la semana a hablar mucho más que nadie y luego interrumpes». Pero este no ha sido el único disgusto que ha tenido Carmen Borrego ya que, al día siguiente, tuvo que hacer frente en directo a las últimas novedades sobre su hijo, con el que no se dirige la palabra.

El martes 30 de julio, Carmen Borrego aseguró que, antes de que Escassi se sentase en ¡De viernes! para hablar de su infidelidad a María José Suarez, en Vamos a ver ya habían hablado de Valeri, la supuesta amante del jinete sevillano. Ante esto, Alessandro Lecquio le dijo a su compañera:

«Categóricamente no, Carmen. Tuvimos mucho cuidado aquí, porque no queríamos meter la pata. Fue él quien habló de sus gustos sexuales en ¡De Viernes!». La tensión aumentó cuando Lecquio apuntó que deberían invitar a Valeri al programa para dar su versión y Joaquín Prat recordó que en el magacín de las mañanas de Telecinco no pagaban a los invitados. El italiano respondió que: Bueno, pero a lo mejor ella lo quiere hacer gratis después de haber cobrado 1.700 euros». Ante esto, Prat empezó a tensarse: «Alessandro, no frivolicemos».

A continuación, Borrego aseguró que la actriz Hiba Abouk, supuesta amante de Escassi, se ha visto envuelta en una polémica que no le corresponde. Unas palabras que Alessandro se tomó muy mal y cargó contra la hermana menor de Terelu Campos: «No, envuelta no. Perdóname. Carmen, tú vienes aquí dos veces por semana… Ya hemos hablado millones de veces sobre este asunto y parece que vienes a joder la marrana». «Oye, no te pases», contestó Borrego.

Ante este comentario del conde italiano, Joaquín Prat se vio obligado a intervenir y a cargar contra su colaborador. Oye, no te pases: «Y tú vienes cuatro días a la semana a hablar mucho, más que nadie, y luego interrumpes». Además, el presentador le pidió a Lequio que cuidase el lenguaje en directo y evitase decir palabrotas.

Más desgracias para Carmen Borrego

La nueva tertuliana de Vamos a ver sigue acumulando momentos tensos en directo. Y es que, al día siguiente, el miércoles 31 de julio, Carmen tuvo que enfrentarse a la última portada de la revista Semana en la que aparecía su hijo, José María Almoguera, besando apasionadamente a una mujer que no es la que fue su esposa, Paola Olmedo.

La que hace unos meses lloraba en Supervivientes 2024 por la separación de su hijo y Paola Olmedo se mostró feliz al ver que este está rehaciendo su vida en los brazos de otra mujer. «Sabéis que no me gusta hablar de mi hijo, pero si lo veo feliz, estoy feliz. Se ha especulado mucho de si se habían inventado la separación y ahora se demuestra que no están juntos. Mi hijo es libre y puede hacer lo que quiera. Es un chaval muy guapo, tiene que rehacer su vida y estar con las chicas que quiera estar. Me preocupa por que es muy difícil rehacerla si constantemente están saliendo en las revistas las chicas con las que está», dijo la hija menor de María Teresa Campos.

Pero Alessandro Lequio volvió a meterse con ella y le dijo: «La foto invita a pensar que está pactada. Pero hay que felicitarte igualmente porque si hay chica nueva, quiere decir que no ha vuelto con su ex, que siempre he pensado que no te hace gracia»