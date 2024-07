Álvaro Muñoz Escassi, acorralado. Su amante lo confirma: «Quiero que se sepa esto»

En el mundo del corazón, las noticias sobre los escándalos amorosos siempre generan titulares y comentarios muy suculentos. Por ese motivo, a nadie le ha extrañado el conflicto que se ha creado entre Álvaro Muñoz Escassi y su última novia oficial. Tras una semana repleta de rumores y especulaciones sobre las infidelidades del famoso jinete a María José Suárez, ha salido a la luz una nueva información. La mujer que estuvo con Álvaro mientras este era novio de la modelo ha hablado. Se llama Valerí y quiere que se conozca toda la verdad.

La semana pasada, María José Suárez decidió romper su silencio y enfrentarse a las cámaras en el programa ‘¡De Viernes!’, espacio presentado por Santi Acosta en Telecinco. Con determinación y serenidad, compartió su versión de los hechos en una entrevista que ha dado mucho de qué hablar. En dicha intervención, Suárez desmintió categóricamente la afirmación de Escassi sobre haber mantenido una relación abierta. A través de sus redes sociales, María José ya había dejado claro que nunca hubo tal acuerdo entre ellos. Exige que su ex rectifique porque no quiere que su imagen se vea afectada, aunque tampoco está dispuesta a cargar contra Valerí, la polémica amante.

La entrevista no solo sirvió para desmentir a Escassi, también para revelar detalles que nadie conocía sobre la personalidad del jinete. María José habló sobre los supuestos vídeos íntimos que Álvaro habría grabado sin su consentimiento. Con lágrimas en los ojos, la modelo recordó los buenos momentos vividos con él, a pesar de sentirse profundamente traicionada. «No me va a callar nadie, por mucho que vaya por ahí enseñando vídeos míos a otras personas», declaró con determinación.

Llega el momento de Valerí, la famosa amante

Tras la explosiva entrevista de María José Suárez, Valerí, la supuesta amante de Escassi, no tardó en responder. En el programa ‘Fiesta’, el periodista Kike Calleja compartió la reacción de esta mujer, quien está decidida a limpiar su nombre. Según contó, ha preparado una demanda contra quienes la han acusado de extorsión sin pruebas. «Está reunida con su abogado. Va a demandar a toda la gente que la ha acusado de extorsión, sin tener pruebas. Aquí la verdad solamente la sabemos este señor y yo, tengo pruebas y puedo demostrarlo», afirmó Valerí.

Valerí también envió un mensaje directo a Calleja sobre la entrevista de María José Suárez: «Ya se lo dije a ella, se coronó de nuevo como Miss España 2024. Lo que pasa es que yo tengo que aclarar cosas. No estoy en casa, no puedo veros, pero quiero que se sepa esto». Estas declaraciones indican que Valerí tiene su propia versión de los hechos y está dispuesta a compartirla.

Uno de los aspectos más impactantes de la entrevista de María José Suárez fue la revelación sobre los vídeos íntimos. Según Suárez, Valerí le había confesado que Escassi le mostró un vídeo en el que se veía a María José y Álvaro juntos en la intimidad. «Me dice a mí: hasta creo que vosotros os grababais practicando sexo. Y yo pongo un ‘no’ y me dice: él me enseñó un vídeo en el que se te veía a ti con él», explicó la andaluza en Telecinco.

¿Tiene miedo María José Suárez tras su ruptura con Escassi?

María José se mostró incrédula y horrorizada al descubrir que podría haber sido grabada sin su consentimiento. «Yo le dije que me parecía una barbaridad porque no era consciente de que Álvaro me estuviese grabando en algún momento de nuestra relación. Salgo yo con Álvaro, me da detalles de cómo tengo mis partes», agregó. Sin embargo, sabe que estas imágenes nunca podrán ver la luz, así que está tranquila y confía en la buena voluntad de su ex.

El escándalo de Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez continúa creciendo, con nuevas revelaciones y declaraciones que mantienen al público expectante. La decisión de Suárez de defender su verdad y la determinación de Valerí en limpiar su nombre aseguran que esta historia aún tiene muchos capítulos por delante.

En medio de acusaciones, demandas y desmentidos, la verdad completa sobre esta polémica relación aún está por revelarse. Mientras tanto, el mundo del corazón ha puesto el foco en Escassi. Hasta la fecha tenía buena reputación, a pesar de su fama de conquistador, pero cada vez son más los que quieren contar cosas sobre su intimidad. ¿Qué pasará con él cuando se conozcan sus secretos?