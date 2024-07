Nadie lo esperaba: rompe definitivamente la pareja más mediática de toda España

En las últimas semanas, los rumores sobre una posible ruptura entre María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi habían inundado los medios y las redes sociales. No obstante, estas especulaciones parecían desvanecerse tras ver a la pareja disfrutando de un crucero por la costa de Noruega y Dinamarca. Las imágenes de ambos en el barco parecían demostrar que su relación seguía intacta, pero ahora sabemos que ni siquiera ese viaje pudo salvar su historia de amor. Nadie esperaba que sucediera algo así, pero la modelo ha dado un paso adelante para explicar que ya no está con Álvaro.

Como decíamos, fue la propia María José Suárez quien, a través de sus stories en Instagram, confirmó la ruptura este miércoles, poniendo fin a todas las especulaciones. «Álvaro y yo ya no estamos juntos. No ha sido el mejor final para una historia tan bonita, pero me quedo con los buenos momentos vividos en estos tres años, que han sido muchos», escribió al respecto. De esta forma dejó claro que, aunque el desenlace no fue el deseado, aprecia los momentos felices que compartieron.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por mariajosesuarezoficial (@mariajosesuarezoficial)

Los enamorados han estado juntos tres años y recientemente había generado rumores sobre un posible matrimonio. De hecho, Álvaro bromeó sobre un supuesto enlace durante el crucero, lo que hizo que muchos fans y medios pensaran que el compromiso estaba más cerca que nunca. Sin embargo, estas esperanzas se desvanecieron rápidamente con el anuncio de su separación. Pero, ¿qué ha pasado y por qué María José está tan dolida?

El viaje que realizaron Álvaro y María José

Un día y medio después de que María José confirmara la ruptura, Álvaro Muñoz Escassi aprovechó la atención mediática para aclarar algunas cosas. En particular, quiso acabar con las acusaciones de que el crucero había sido un montaje. «El crucero ha sido idea mía, como estábamos medio mal yo hice por ir luego. Pero no ha sido un montaje ni nada por el estilo», afirmó Escassi, subrayando que el viaje fue un intento genuino de reparar la relación.

En cuanto a los rumores de infidelidad, Escassi ha sido tajante. «En ningún momento ha habido terceras personas. No busquéis ni retorzáis las cosas. Hay veces que las cosas simplemente se acaban y ya». Sin embargo, cada vez son más los que creen que no está contando la verdad, sobre todo después de salir a la luz el encuentro que ha tenido con la actriz Hiba Abouk en la fiesta que el empresario ‘El Turronero’ organizó para celebrar la comunión de su nieta.

A pesar de la separación, Álvaro solo tiene palabras de cariño para María José. «Es muy buena persona, siempre me ha aportado tranquilidad. La adoro, me la como. La querré siempre, para toda la vida», expresó con sinceridad. Aunque es consciente de que, por el momento, una relación amistosa está fuera de su alcance, su respeto y afecto por la modelo sevillana permanecen intactos.

Álvaro Muñoz Escassi habla del hijo de María José Suárez

Si hay algo que Álvaro valora profundamente de su relación con María José, es su vínculo con Elías, el hijo de la modelo fruto de su relación anterior con Jordi Nieto. «A Elías no quiero dejar de verlo, es lo mejor que me ha pasado en estos tres últimos años», confesó Escassi, destacando la importancia del pequeño en su vida.

Aunque la ruptura es reciente, Álvaro no descartó la posibilidad de una reconciliación en el futuro. «María José es una persona a la que voy a querer para toda la vida. Lo ha sido de siempre, me quedo con eso y con todos los momentos que hemos podido vivir», aseguró. Estas declaraciones contrastan con las acciones recientes de María José, quien eliminó todas las fotos con Álvaro de su Instagram y dejó de seguirle en redes sociales, sugiriendo que para ella el cierre de esta etapa es más definitivo.

La separación de María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi marca el fin de una de las relaciones más mediáticas de España en los últimos años. A pesar de los intentos por salvar su relación, incluyendo un romántico crucero, los esfuerzos no fueron suficientes. Ahora, ambos inician caminos separados, aunque parece que el cariño y el respeto mutuo perdurarán.

Mientras los seguidores de la pareja asimilan la noticia, solo el tiempo dirá si habrá una reconciliación en el futuro o si cada uno continuará su vida por separado. Por ahora, queda claro que ambos valoran profundamente los momentos compartidos y que, a pesar del final, los buenos recuerdos prevalecen. Eso sí, la modelo prefiere no volver a hablar del tema porque no quiere remover determinados asuntos que prefiere mantener al margen del foco mediático.