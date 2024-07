Kiko Jiménez hace estallar a Carmen Borrego en plató de ‘Supervivientes All Stars’: «Eres un cobarde»

No es ningún secreto que Marta Peñate y Sofía Suescun se están convirtiendo en las dos grandes protagonistas de Supervivientes All Stars. La enemistad entre ellas ha llegado a límites insospechados, hasta tal punto que sus enfrentamientos están siendo constantes. Esto ha provocado que, en plató, muchos hayan decidido posicionarse como es el caso de Carmen Borrego y Kiko Jiménez.

La hermana de Terelu Campos no tardó en dar a conocer su opinión sobre la situación entre las dos concursantes de Supervivientes All Stars: «A ver si aprenden Marta y Sofía un poco de Bosco». Fue entonces cuando Kiko Jiménez no dudó un solo segundo en responder a la que fuese su compañera en Supervivientes 2024: «Tampoco es necesario, Carmen».

Lejos de que todo quede ahí, el andaluz quiso ir mucho más allá sin dejar de dirigirse a Borrego: «Con que aprendan de Bosco y no de ti…» La ex concursante de Supervivientes 2024 no tardó en matizar: «He dicho un poquito», dejando claro que le había molestado el inesperado comentario del novio de Sofía Suescun. Éste añadió: «Vamos a continuar», con el objetivo de cambiar de tema.

Carmen Borrego, muy indignada con Kiko Jiménez: «No seas cobarde, repítelo»

La hija de María Teresa Campos se negaba a dejar a un lado el asunto que se estaba desarrollando en el plató de Supervivientes All Stars: «No seas cobarde, repítelo». Éste accedió a hacerlo, y eso fue algo que provocó que la ex concursante de Supervivientes 2024 acabase confesando que se sentía profundamente molesta con la actitud y las palabras del andaluz.

«¿Sabes qué te digo? Que de mí podrían aprender bastantes cosas mejores que de ti», espetó Carmen Borrego, por lo que Kiko Jiménez optó por preguntar a la tertuliana que qué cosas, exactamente, podría aprender de ella. La respuesta no tardó en llegar: «Muchas, cariño, muchas…»

Sandra Barneda, al ser consciente del cara a cara que estaban viendo en directo desde el plató de Supervivientes All Stars, no tardó en intervenir. Y lo hizo a través del siguiente comentario: «¿Queréis seguir? Nosotros estamos aquí con palomitas», bromeó la presentadora del exitoso reality que se emite en Telecinco. El primero en pronunciarse al respecto, como no podía ser de otra manera, fue Kiko Jiménez.

«Yo no quería una cruzada así con Carmen», reconoció, mientras Carmen Borrego, que todavía seguía molesta con lo sucedido, no dudó en volver a pronunciarse: «Pero la has lanzado. Luego no lo querías repetir porque eres un cobarde». Es más que evidente que el conflicto que Sofía Suescun y Marta Peñate tienen en Honduras está generando muchas diferencias entre defensores y colaboradores de Supervivientes All Stars. ¡Y no es para menos!