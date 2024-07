Un comentario de Sofía Suescun hace estallar a Marta Peñate: «¿Eso va por mi embarazo?»

La pasada noche del 7 de julio los espectadores de Supervivientes All Stars vivieron una nueva gala del popular programa de supervivencia. Un encuentro televisivo donde, una vez más, se pudo comprobar que la amistad entre Sofía Suescun y Marta Peñate ya es cosa del pasado.

Al parecer, en el programa del pasado jueves 4 de julio, Suescun se burló de la canaria por no poder quedarse embarazada. Una situación que tuvo lugar en la Palapa y mientras el equipo no estaba en directo. «Me pareció lo más ruin, rastrero y sucio que he vivido en esta playa. Ya esto es el colmo de los colmos», manifestó Peñate.

Asimismo, la concursante señalaba a Sandra Barneda que, tras la tormenta que hubo estos días por el huracán Beryl, lo primero que hizo la influencer de Pamplona fue atacarla. «Al día siguiente, nada más levantarme, se puso a provocarme y a buscarme. ¿Te crees que es normal que en ese momento extremo, esta señora me provoque para sacarme lo peor que llevo dentro? Yo no estoy a gusto, yo me quiero ir», declaraba la canaria.

«Lo único que te pido es lo que me queda de concurso ser feliz», agregó. Por su parte, Sofía Suescun intentó justificarse. «Estás acostumbrada a hacer los ataques pero no estás acostumbrada a saber encajarlos», le dijo a su compañera. «Cuando aprendas a encajar los ataques, estaremos en igualdad. Lo que no puede ser es que aquí se arme la de dios cuando a ti te apetece», agregó.

Una serie de ataques con los que la novia de Kiko Jiménez ha dejado claro que no piensa apaciguar nada entre ambas. Pero, ¿cuál fue el comentario que le hizo a Peñate en la Palapa? La presentadora del formato procedió a dar paso a un vídeo donde se pudo ver con claridad el motivo de las lágrimas de la ex participante de La isla de las tentaciones.

Sofía Suescun a Marta Peñate: «Viva el baby boom»

«Hoy no es día de publicidad porque hace mal día. Tiene que estar el set limpio», comentaba Sofía Suescun tras la tormenta que hubo en Honduras. «Sofía, te has levantado con ganas de joder, provocando para que yo diga algo», le respondía Marta. «Es un comentario más, no estés tan amargada», le contestó la influencer.

Pero, lejos de dejarlo ahí, Suescun atacó a su compañera de la peor manera. «No me extraña que estés como estás. Piensa un poquito. Yo estoy plena, tú no sé», le dijo sin miramientos. Unas palabras que hicieron estallar a Marta Peñate. «¿Lo dices por lo del embarazo? Qué sucia eres», le respondió muy dolida la canaria. «Viva el baby boom», sentenció Sofía Suescun.

Cabe recordar que Marta Peñate y Tony Spina han tenido dificultades para poder convertirse en padres. La concursante se ha sometido a numerosos tratamientos de fertilidad para poder hacer realidad su sueño, pero diversos problemas se han interpuesto en su camino. Una situación que la tiene muy desanimada y por lo que, según explicó su chico, acudió a Supervivientes All Stars para despejarse un poco del tema.

Como era de esperar, las palabras que la novia de Kiko Jiménez le dio a Peñate no la han dejado en muy buen lugar. Por ello, no dudó en negar que esas palabras fuesen en referencia al embarazo de su compañera. Pero, la canaria, por el contrario, optó por no seguir dándole protagonismo.

«Estoy fría porque no quiero que mi padre, mi madre, mi novio ni mi hermana me vean mal. Mi familia no va a dormir mal esta noche», sentenció Marta Peñate. Sin duda, un tenso momento entre ambas celebrities que promete no ser el último.