Marta Peñate abandona la palapa tras una fuerte discusión con Sofía Suescun: «¡No puedo más!»

El pasado jueves 4 de julio pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes All Stars presentada por Jorge Javier Vázquez. No solamente conocimos el nombre del nuevo expulsado de la edición sino que también fuimos testigos de un fortísimo enfrentamiento entre Sofía Suescun y Marta Peñate. Cada vez es más evidente que la convivencia entre ellas se está volviendo insoportable.

Las dos se conocieron durante su participación en Gran Hermano 16 hace muchos años y, desde entonces, forjaron una amistad que se ha roto por completo en este reality. Es evidente que Sofía Suescun y Marta Peñate están cada vez más separadas. Se enfrentaron al ‘Puente de la Concordia’ y fue entonces cuando Sofía sacó muchas cosas en claro: «Me ha servido como terapia para ordenar mis ideas y decir todo lo que ha pasado».

Una vez en la palapa de Supervivientes All Stars, tras ver en imágenes las diferentes versiones que tienen cada una de ese ‘Puente de la Concordia’, las dos han vuelto a enfrentarse. Marta era incapaz de creer cómo su compañera había conseguido tergiversar sus palabras, sin tan siquiera pensar en las consecuencias.

A pesar de todo, la canaria se mostró muy firme: «Subrayo lo que he dicho. No tengo problema en enfrentarme al público. Tengo la conciencia muy tranquila y creo que no he hecho nada malo». Acto seguido, Marta Peñate quiso ir mucho más allá: «Yo en mi vida he traicionado a nadie».

Llegó el turno de Sofía Suescun para defenderse de las palabras de su compañera, pero ésta no tardó en ironizar por la forma tan calmada en la que explicaba las cosas. Y añadió: «Ahora puedes meter el discurso del anuncio de champú del pelo». La de Pamplona le preguntó si le tenía envidia, lo que provocó que Marta riese a carcajadas.

Tras un constante tira y afloja, en el que se echaron muchas cosas en cara, todo fue a más cuando Sofía Suescun levantó su mano para decir lo siguiente: «Lo de esta chica no sé si está desvariando o tiene algún problema. Acaba de decir que si se lo propone me hace llorar cada mañana. ¿Qué pretendes?». La canaria intentó justificar esa frase, pero su compañera le mandó callar.

🔥 Vuelan los reproches entre Marta y Sofía 🔥 ¿Qué os está pareciendo esta palapa? 🏝️ #SVAllStarsGala3

🔵 https://t.co/fR6iCIDK6m pic.twitter.com/G7oCbhcs0e — Telecinco (@telecincoes) July 4, 2024

Algo que hizo que Marta Peñate estallase por completo: «¡Relájate diva! No soy un perro. Te pido por favor que tengas educación. A mí no me provoques ni me busques. Métete en tus amistades, no en la mía y en la de Lola. Bastante tuviste en cargaste la nuestra», aseguró, visiblemente afectada por la situación.

Por si fuera poco, la canaria fue más allá: «¿Quieres que empiece a decir cosas para que la gente sepa el tipo de persona que eres y la televisión tan sucia que haces? No tienes gracia ni alegría. Siempre estando amargada e intentando hundirme». Mirando a cámara, Peñate pidió que la nominasen ya que estaba harta de este tipo de situaciones: «Quiero irme con mi familia, que sé que no me van a apuñalar ni traicionar. ¡No puedo más!».

La tensión era tal que Lola no pudo evitar romperse por completo, lo que hizo posible que Marta Peñate calificase a Sofía Suescun de «bicho» justo antes de abandonar la palapa. Por fortuna, gracias al apoyo de Jorge Javier Vázquez, la canaria regresó junto a sus compañeros a pesar de estar al límite en todos los sentidos. ¡Fue un enfrentamiento verdaderamente duro!