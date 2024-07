‘Supervivientes All Stars’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, jueves 4 de julio?

Supervivientes All Stars regresó, un jueves más, al prime time de Telecinco. El popular show de supervivencia continúa su andadura por Honduras y lo hace en una segunda semana donde ya ha habido un nuevo expulsado. Un tenso duelo que ha vuelto a poner entre la espada y la pared a Jorge Pérez y a Olga Moreno.

La gala comenzaba con Laura Madrueño hablando del gran temporal que azota Honduras, donde están teniendo que soportar el huracán Beryl. Un temporal que ha complicado mucho más la convivencia en la isla. De hecho, la relación que parece romperse cada vez más es la de Sofía Suescun y Marta Peñate, dos ex amigas que ya no pueden ni verse.

«Marta me está empezando a parecer indiferente», comenzó Sofía. «Me tienes amargada, Sofía, hasta me quiero ir del programa. Déjame un poquito en paz», respondió Marta, por su parte. «¡No puedo más!», ha gritado. Un fuerte enfrentamiento que ha terminado con la canaria abandonando la Palapa para poder calmarse.

Pero, el programa tenía que continuar. Por ello, y sin ánimos de alargar demasiado la situación, Jorge Javier Vázquez procedió a dar el nombre del segundo expulsado de la edición. Eso sí, ante de ello le informó a la audiencia sobre los porcentajes ciegos del televoto: 47% contra 53%.

«El público ha decidido que se salve de la expulsión… ¡Jorge Pérez!», exclamó el presentador catalán. Unas palabras con las que dejaba claro que Olga Moreno quedaba fuera del concurso. De esta manera, la empresaria toma el relevo de Adara Molinero, quien fue la primera participante en decir adiós al reality.

Olga Moreno, segunda expulsada de Supervivientes All Stars

Cabe recordar que, tanto Jorge Pérez como Olga Moreno, fueron los ganadores de su edición. Por ello, la expulsión de la pasada noche no dejó indiferente a nadie. «Quería dar las gracias a toda la gente que me ha apoyado. Gracias por permitirme continuar en esta experiencia, en esta aventura y en este reto. Voy a darlo todo», agradeció el guardia civil.

Olga Moreno, tras despedirse de sus compañeros, también quiso decir unas palabras. «Me voy con pena, no te voy a engañar. Pero, Jorge se lo merece, tiene muchas ganas. Me ha faltado dar un poco más pero me voy contenta», dijo.

La empresaria se sumó a la experiencia de Supervivientes All Stars a pocos días del fallecimiento de su madre. Por ello, y luchando por ella, decidió unirse a la aventura. Un conjunto de emociones por las que no ha dudado en confirmar que se va con mucha pena, pues su deseo era continuar en el formato.

Los nominados de la semana en Supervivientes All Stars

Después la realización de la prueba de líder, donde Sofía Suescun se convirtió en la gran ganadora, el programa procedió con las nominaciones. De esta manera, los dos nominados por el grupo han sido Abraham y Lola. Pero, como ya es habitual en la temática del concurso, el líder tuvo que dar el nombre de su nominado directo.

Sofía Suescun, como líder, no se lo pensó dos veces y nominó a Marta Peñate. La influencer siempre aseguró que nominar a la canaria sería lo último que haría en el reality, pues era su gran apoyo, pero, parece ser, que ha cambiado de opinión. Por lo tanto, Abraham, Lola y Marta son los concursantes que se disputan su permanencia en Supervivientes All Stars.