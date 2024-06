‘Supervivientes All Stars’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, jueves 27 de junio?

Hace tan solo unos días, Supervivientes 2024 concluyó de forma definitiva su edición para dar paso a Supervivientes All Stars. Un nuevo formato donde solamente pueden participar las grandes leyendas que han pasado por el concurso. Por ello, y tras una semana de convivencia, los primeros enfrentamientos no se han hecho de esperar.

Las tensiones por la tardía incorporación de Adara Molinero a la isla han sido evidentes entre las celebridades. Una situación que ha provocado que la influencer fuese la mayor nominada la semana pasada. De esta manera, Adara Molinero se ha jugado su permanencia en el reality junto a Olga Moreno y Jorge Pérez, quiénes también estaban nominados.

Durante la gala del pasado martes, 25 de junio, los espectadores del programa tuvieron la oportunidad de ser testigos de la primera ceremonia de salvación de Supervivientes All Stars. Una puesta en escena donde el guardia civil fue el elegido para continuar en el concurso. Una situación que ha dejado a Molinero y a Moreno como las nominados de cara a la expulsión final.

Por ello, y con esta pequeña premisa, no es de extrañar que anoche las emociones estuviesen a flor de piel. La gala comenzó y, desde el primer minuto, Jorge Javier Vázquez reveló que los porcentajes ciegos eran bastante ajustados. Pero, una de las dos tenía que decir adiós.

Las últimas 48 horas, Adara Molinero ha visto como, sin ningún motivo aparente, su rostro se ha hinchado considerablemente. El equipo médico ha estado pendiente de su estado, temiendo que fuese una reacción alérgica o una picadura peligrosa. Pero, tras controlar la situación, la concursante se ha trasladado hasta la Palapa para conocer el veredicto de la audiencia.

¿Quién fue la primera expulsada de Supervivientes All Stars?

Sin ánimos de alargar demasiado el momento, el presentador catalán comunicó que la primera expulsada de la edición era Adara Molinero. El final de su nueva aventura por Honduras que ha sentado de maravilla a la influencer, pues deseaba abandonar el reality desde el primer día y no lo ha ocultado.

Al respecto, sus compañeros han procedido a desearle lo mejor en su regreso a España. Pero, todos los ojos estaban puestos en Marta Peñate, con quien ha tenido fuertes discusiones. «No hubo tiempo de hablar nada», se ha lamentado la expulsada. Fue entonces cuando la canaria se sinceró con ella.

Olga se salva de la expulsión 💥 Adara se convierte en la primera expulsada de la edición 🏝️ #SVAllStarsGala2

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/foGFvQF6su — Supervivientes (@Supervivientes) June 27, 2024

«Te voy a decir una cosa. Me esperaba que fueras otra persona, me he llevado una alegría, no eras lo que esperaba, sinceramente. Ojalá que fuera podamos tener esa conversación que no pudimos. Yo te debo un café y unas palmeritas, ¿vale?», le dijo. Unas palabras con las que enterraban el hacha de guerra.

«Si en algún momento te he hecho daño, lo siento», le respondió Adara Molinero emocionada. «Y yo a ti de verdad. Esto es una chorrada. Nos juzgamos por un programa de televisión en el que no somos nosotros al cien por cien. Un programa de televisión te puede coger en un buen momento, en un peor momento. Yo juzgo al concursante, nunca a la persona, y si alguna vez te he hecho daño te juro que te pido perdón», concluyó Peñate.