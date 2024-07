‘Supervivientes All Stars’: ¿quién fue el concursante salvado ayer, martes 2 de julio?

Como ya es habitual en la noche de los martes, Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie acaparó el prime time de Telecinco. El popular reality de supervivencia comenzó de forma oficial hace menos de 15 días, pero los espectadores ya han tenido la oportunidad de descubrir el nombre de su primer expulsado y de sus nuevos nominados.

Esta semana, Bosco Martínez-Bordiú, Olga Moreno y Jorge Pérez son los concursantes que se juegan su permanencia en el concurso tras haber sido nominados por sus compañeros de edición. Por ello, y como suele suceder en cada programa previamente a la ceremonia de salvación, las celebridades procedieron a dar su alegato para contar con el apoyo del público.

«Me gustaría continuar en Supervivientes porque desde la dotación de comida mi cuerpo ha respondido mejor. Ahora mismo me encuentro en mi sitio. Estoy ilusionado de coger leña, pescar…. Creo que es mi sitio y me gustaría quedarme», dijo Jorge Pérez. Fue entonces cuando Olga Moreno procedió a dar su discurso.

«Me apetece desmontar lo que tanto me ha costado demostrar al principio, necesito tiempo para mí misma, cosa que en España no tengo, porque sé a lo que me enfrentó, me siento a gusto, estoy contenta y ahora mismo puedo decir que me siento feliz de estar en Supervivientes», comentó Moreno. Unas palabras a las que le siguieron las de Bosco.

Lejos de dar un alegato largo y detallado, el joven optó por decir su opinión de manera concisa y breve. «Me gustaría continuar, hay que darle guerra a toda gente,… No me puedo ir y me niego a irme», declaró. Así pues, y con el objetivo de conocer ya el nombre del salvado, los nominados se trasladaron hasta el lugar donde se celebraría la ceremonia de salvación.

¿Quién fue el primer salvado por la audiencia de Supervivientes All Stars?

Siguiendo la estela habitual del concurso, las celebridades se han subido a unas tablas que estaban suspendidas por una cuerda sobre el mar. Si la presentadora Laura Madrueño cortaba una cuerda, el concursante caería al agua y continuaría con su nominación. Caer al agua implicaría jugarse el concurso el próximo jueves, algo que no es una opción para ellos.

Así pues, y antes de proceder a cortar cuerdas, Jorge Javier Vázquez reveló los porcentajes ciegos: 50%, 26% y 24%. El público de Supervivientes All Stars lo tuvo muy claro. Por lo tanto, y sin ánimos de alargar más la situación, la presentadora procedió a cortar la primera cuerda. De esta manera, la primera en caer al agua ha sido Olga Moreno.

Todo quedaba entre Jorge y Bosco. Ambos concursantes se han mirado para darse ánimos, pues sabían que el que cayera se jugaría su concurso. Fue entonces cuando Laura Madrueño cortó la cuerda de Jorge, quedando salvado el ganador de Supervivientes 2023.

Completamente emocionado, el joven le daba las gracias al público por salvarlo. De hecho, se animó a entonar algunos versos de una canción. «Boscolitos y gente que se ha unido a la causa os lo agradezco», exclamó con alegría. Por lo tanto, el próximo jueves los espectadores del reality serán conocedores de una nueva expulsión. Jorge Pérez o Olga Moreno, uno de ellos dirá adiós de forma definitiva a Supervivientes All Stars.