María José Suárez habla de la relación de Escassi con Hiba Abouk y la respuesta es para aplaudirle

Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk se han convertido en los protagonistas del momento y cada vez son más los que aseguran que su noviazgo va en serio, por mucho que ellos lo quieran negar. Los rumores se activaron cuando fueron fotografiados saliendo de un conocido restaurante de Madrid. Según el periodista Pepe del Real, también habrían pasado unos días juntos en Cádiz en una casa alquilada por el jinete. Lo complicado es que Álvaro acaba de romper última relación sentimental, por eso hay tanta gente que está pendiente de sus movimientos.

Las reacciones no se han hecho esperar y una de las primeras en pronunciarse al respecto fue María José Suárez, ex de Escassi. La modelo y presentadora, que siempre ha manejado su vida personal con discreción, no pudo evitar pronunciarse sobre las últimas informaciones. Delante de una conocida agencia de prensa explicó que pensaba de las fotos de Álvaro e Hiba: «Pues mira, la verdad es que he estado leyendo. He estado hablando con amigas y no lo he visto. No lo he visto». Su desmarque de la situación fue tajante: «Yo no veo nada que hablar de ese tema».

María José Suárez ha demostrado una vez más su fortaleza y capacidad para reinventarse. Mientras Escassi y Abouk avanzan en su relación, Suárez ha optado por zanjar la guerra. Es cierto que ha dado varias entrevistas hablando del tema, pero promete que nunca tuvo intención de hacerlo público, al contrario. La cuestión es que Álvaro se sentó en un conocido programa de Telecinco y ella no tuvo más remedio que responder.

Así se encuentra María José Suárez

La ex Miss España sonrió cuando un reportero le habló sobre la aparente incapacidad de Escassi para estar solo y su presunta dependencia emocional hacia las mujeres. Con firmeza y seguridad, María José cerró el capítulo públicamente: «Estoy feliz de que ya no se me relacione con esta persona». Su declaración fue un claro mensaje de que ha pasado página y se siente satisfecha con su actual estado: «Estoy contenta, estoy feliz sola».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por mariajosesuarezoficial (@mariajosesuarezoficial)

Mientras que Escassi ha sido el centro de atención por su nueva relación, María José Suárez ha ocupado las portadas de revistas por sus momentos de soledad y reflexión. Recientemente, fue vista disfrutando de las playas de Cádiz, un contraste con la vida pública y agitada de su ex pareja.

A pesar de su aparente serenidad, la ruptura no ha sido fácil para Suárez. Hace un mes, confirmó públicamente el fin de su relación con Álvaro Muñoz Escassi, un período que ha descrito como «muy complicado». Apoyada por su familia y amigos íntimos, la modelo ha enfrentado estos desafíos con una actitud positiva .

Aunque asegura que se encuentra «bien», su círculo cercano revela que la situación ha sido mucho más difícil de lo que ella deja ver. Para superar este bache emocional, María José ha tenido que recurrir a recuerdos de momentos difíciles del pasado para asegurarse de que «esto también pasará». En medio del escándalo, expresó: «Tranquila, serena, con la conciencia tranquila y alma llena». Sin embargo, no pudo evitar sentir «pena» por el fin de una historia de amor que una vez consideró «bonita».

María José Suárez ha perdido mucho peso desde su ruptura

María José Suárez está disfrutando de unas vacaciones en Málaga, refugiándose en la compañía de su familia y amigos más cercanos. Muy activa en las redes sociales, donde cuenta con más de 430.000 seguidores, ha compartido con sus fans la secuela que ha dejado la separación: una notable pérdida de peso debido a la ansiedad y la falta de apetito.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por mariajosesuarezoficial (@mariajosesuarezoficial)

A pesar del difícil momento, María José ha intentado mantener una actitud positiva y ha utilizado su sentido del humor para sobrellevar la situación. En un reciente post en sus redes sociales, bromeó sobre no haber necesitado la tradicional «operación bikini» gracias a la pérdida de peso inducida por el estrés: «Me voy al gym a desfogar. Lo bueno de este verano es que no me ha hecho falta operación bikini. Me he quedado fit, fit…», declaraba mientras presumía de su figura en ropa de deporte.

Antes de dirigirse al gimnasio, compartió una reflexión que ofrece una mirada más profunda a su estado emocional actual: «Me ha costado salir de estas sábanas y es que miro a Elías durmiendo y digo: ‘Qué felicidad la de los niños en verano que se van a despertar a las 11, 12 con la única preocupación de si vamos a la piscina o la playa’». Este mensaje revela la preocupación que la ha acompañado durante el último mes, mientras su vida personal sigue siendo un tema de interés.