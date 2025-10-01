Antonia Dell’ Atte ha reaparecido en un evento en Madrid donde ha hablado como nunca sobre el entramado judicial que afecta directamente a Ana Obregón, contra la que emprendió acciones legales después de que la actriz acusase a la italiana, a través de redes sociales, de haber falsificado la denuncia de presuntos malos tratos que interpuso en su día contra Alessandro Lequio, el padre de su hijo. Concretamente, la modelo denunció en 2022 a la presentadora por un delito de calumnias del que ahora se ha pronunciado Antonia, que ha aprovechado la ocasión para arremeter contra el aristócrata, del que ha dicho que es «un maltratador».

La sorprendente advertencia

Tras más de 25 años siendo archienemigas, en 2016 parecía que Ana Obregón y Antonia Dell’ Atte habían firmado la paz tras protagonizar una portada juntas en la que dejaban claro que, aunque no eran las mejores amigas, existía una reconciliación por ambas partes tras casi tres décadas de enfrentamientos públicos.

Ana Obregón y Antonia Dell’ Atte parecían haber firmado la paz. (FOTO: MASTERCHEF)

Sin embargo, la paz duró poco. Cuatro años después, la musa de Armani se mostró muy triste al conocer que su hijo no había sido invitado al funeral de su hermano, Aless Lequio. A ello se sumó una entrevista en la que la modelo italiana habló abiertamente sobre el maltrato que sufrió por parte del colaborador de Telecinco. «La denuncia de malos tratos presentada por esta señora se ha falsificado», reaccionó Obregón, que hizo estallar a la maniquí: «Los documentos a los cuales te refieres son auténticos, así como la denuncia por calumnias que recibirás en breves».

Tres años después, Dell’ Atte ha actualizado en qué punto se encuentra este entramado judicial. «Falta poco para que se siente en el banquillo, pero le he dado todas las oportunidades a la gente y nadie se redime. Yo doy paz, pero paz no me dan. Le he perdonado pero nadie todavía ha entonado el mea culpa de todos los montajes que han hecho. Todos los sabéis, sabéis quien es el maltratador, que es Alessandro Lequio», ha dicho ante los medios en los Premios Diamante de la Excelencia en Madrid.

Antonia Dell’ Atte en el ‘photocall’ de los Premios Diamante. (FOTO: GTRES)

La italiana ha dejado claro que no le teme a Alessandro Lequio. «Si ya lo tengo todo resuelto, yo nunca me he sentado en una televisión para contar mi vida privada y cuando el señor Lequio me denunció por haberlo calumniado, él mismo dijo que me había maltratado. Todo el mundo ha escondido la verdad, ¿de qué estamos hablando? (…) Yo cuando el señor Lequio yo lo desafié, lo rete… Escucho cosas indecentes todavía. Tenéis miedo, ¿de quién? Seguís jugando y todo llega. La vida pasa factura y no te vas de este mundo hasta que no pagas la cuenta», ha explicado.

Finalmente ha respondido a la pregunta de los reporteros sobre su acercamiento con Mar Flores, quien también formó parte de la vida del conde Lequio: «Es encantadora, no hablo de todas estas mujeres que han sido víctimas y complacientes. Todo para vosotras, le han hecho un blanqueamiento fantástico a esta persona, todavía persevera y no cuenta la verdad. Todas las mujeres que lo han cubierto haciéndole pasar por un Playboy para que a la gente se le olvide que es un maltratador».