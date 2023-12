Antonia Dell’Atte y Alessandro Lequio, una situación histórica en el bando opuesto a Ana Obregón

«Es su abuelo y me encantaría que hubiera estado aquí», responde Ana Obregón cuando le preguntan la ausencia de Alessandro Lequio en el bautizo de Anita Sandra, la hija de Aless Lequio que llegó al mundo a través de una gestación subrogada. Si todo esto se hubiera quedado ahí no habría pasado nada, el problema es que la presentadora ha dado un paso más y ha acusado al aristócrata de haber «despreciado» a Ales. Este atrevimiento ha marcado un antes y un después y ha conseguido un acercamiento entre Lequio y Antonia Dell’Atte.

Alessandro y la modelo italiana tienen un hijo en común llamado Clemente. Han estado enfrentados durante mucho tiempo e incluso Antonia ha llegado a lanzar acusaciones muy contundentes contra el colaborador de Vamos a ver. Nadie podía imaginar que ahora tengan algo en común: problemas con Ana Obregón.

Ana Obregón en el bautizo de su nieta/ GTRES

La comunicadora se reconcilió con Alessandro Lequio tras el triste fallecimiento de Aless. Durante la enfermedad del joven empresario la expareja se unió como nunca, pero con el paso del tiempo Ana tomó una decisión que hizo saltar todas las alarmas. Viajó a Estados Unidos para cumplir el sueño de su hijo y traer un bebé al mundo, algo que Alessandro conocía, pero no aprobaba. Esa es una de las razones por las que todavía no conoce a Anita Sandra.

«En fin, cada persona es como es. Me ha sorprendido mucho su actitud y no lo entiendo. Al principio me dolía, pero ya no», ha declarado Ana Obregón. El tertuliano, que en estos temas está intentando ser prudente, ha dado un golpe en la mesa y ahora está más cerca que nunca de Antonia Dell’Atte.

Antonia Dell’Atte y Alessandro Lequio están en el mismo bando

Antonia Dell’Atte tuvo un acercamiento con Ana Obregón en MasterChef Celebrity, pero el paso del tiempo volvió a distanciarlas y la modelo no tiene un buen concepto de la presentadora. En estos momentos piensa lo mismo que Alessandro Lequio, quien está cansado de que Ana dé declaraciones que le sitúen en el centro de la noticia porque él no quiere saber nada de los conflictos públicos. «No me quiero ver obligado a contestar cada vez, porque me parece un poco violento. Yo no sé qué hacer, me siento en la obligación de decir determinadas cosas, pero ya sabéis cuál es mi postura», ha explicado en Vamos a ver.

Alessandro Lequio en ‘Vamos a ver’/ Mediaset

Alessandro no descarta a conocer a su nieta en un futuro, aunque ha dejado claro que si decide dar el paso será en la más estricta privacidad. No tiene intención de compartirlo con el público. «Si yo hago algo va a ser de puertas para adentro, no de puertas para fuera. No tengo por qué exhibir nada», ha declarado tras la entrevista que Ana ha dado en ¡HOLA!, su revista de cabecera.

Antonia Dell’Atte vuelve a la carga

Antonia Dell’Atte posando / GTRES

En su última intervención pública, Antonia ha presumido de tener una trayectoria completamente opuesta a la de Ana Obregón. La modelo presume de no haber comercializado nunca ha con su vida privada y acusa a la actriz de aprovecharse de asuntos íntimos para llamar la atención y ganar dinero. Estas declaraciones no hacen más que demostrar el tenso momento que están atravesando, a pesar de que se reconciliaron en el famoso concurso de TVE.

Por primera vez en mucho tiempo Antonia y Alessandro Lequio vuelven a estar en el mismo bando y ahora tienen un enemigo común. Cuando todo parecía estar tranquilo, el bautizo de Anita, celebrado en la Parroquia Nuestra Señora de La Moraleja, ha vuelto a encender las viejas polémicas. ¿El lado bueno? Que Lequio tiene una enemiga menos. ¿El malo? Que su nueva contrincante llama mucho la atención.