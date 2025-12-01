Alejandra Rubio suelta la bomba sobre la relación entre Terelu y Mar Flores: «A mi madre…»

La confesión de Alejandra Rubio sobre la posibilidad de una reunión navideña entre su madre y Mar Flores ha abierto un nuevo capítulo en la relación entre ambas familias, especialmente porque la joven no ha dudado en recordar que a Terelu siempre le ha gustado juntar en su casa a personas muy distintas entre sí cuando llegan estas fechas tan señaladas. «A mi madre le gusta juntar a todo el mundo», ha comentado con total naturalidad.

La colaboradora quiere subrayar que, desde su punto de vista, no existe ningún impedimento que evite que su madre y la madre de su novio puedan compartir una celebración familiar, pese a las polémicas que han rodeado a ambas en los últimos meses. Con esa postura, ha transmitido una sensación de normalidad que contrasta con la expectación mediática, dejando claro que no sólo ve factible un encuentro navideño, sino que además considera que estas ocasiones pueden servir para rebajar tensiones.

El interés por esta posible reunión ha aumentado después de que Mar Flores comentara que no tendría ningún problema en reunirse con las Campos para celebrar las fiestas, unas declaraciones que sonaron con fuerza porque la modelo destacó que este año será especialmente importante dada la celebración del primer cumpleaños de su nieto.

Esa idea de que los momentos familiares deben vivirse rodeados de los seres queridos fue interpretada como un gesto conciliador, lo que generó un clima de optimismo entre quienes llevan meses preguntándose si ambas familias acabarán compartiendo mesa. Alejandra no disimula su satisfacción ante esas palabras, ya que, según explicó, no hay ningún conflicto que impida esa posibilidad y que, desde su punto de vista, resulta lógico que en fechas tan simbólicas se dé prioridad al ambiente calmado y a la unión en lugar de a las antiguas diferencias.

Terelu Campos, una gran anfitriona

Alejandra Rubio insiste en que su madre siempre ha sido una anfitriona dispuesta a juntar en su salón a personas que, en algunos casos, ni siquiera guardan relación entre sí, lo que refuerza la idea de que la Navidad para Terelu es una especie de espacio abierto donde la convivencia prevalece por encima de cualquier circunstancia personal. Ese enfoque, que la creadora de contenido quiso destacar con claridad, contribuye a que la idea de un encuentro entre ambas familias no parezca descabellada, incluso sabiendo que han existido polémicas previas.

Según ha contado Alejandra, en casa de Terelu podría celebrarse sin dificultad tanto la Nochebuena como la Nochevieja o cualquier fecha especial que surja durante las semanas festivas, siempre que las personas implicadas tengan disposición para acudir, porque la anfitriona jamás ha puesto trabas para crear un ambiente acogedor.

El problema de Mar Flores

Pese a ese clima aparentemente favorable, uno de los puntos más delicados sigue siendo la posible presencia del padre de Carlo Costanzia, cuya relación con Mar Flores continúa marcada por el conflicto desde hace años, como la propia modelo detalló en su libro Mar en calma. Las acusaciones que ella vertió sobre su comportamiento durante su matrimonio han dejado claro que no desea tener ningún tipo de contacto con él, y esa circunstancia convierte al italiano en el único foco real de tensión dentro de esta red familiar.

Aunque Alejandra ha evitado pronunciarse directamente sobre este aspecto, la realidad es que su mesa navideña podría verse condicionada por la incómoda cuestión de quién se sentará junto a quién, ya que la presencia de Carlo padre sería el elemento más controvertido para Mar Flores y para cualquier intento de mantener la armonía durante la celebración.

El reencuentro familiar

Desde el nacimiento del hijo de Alejandra y Carlo Costanzia, la posibilidad de un encuentro público entre Terelu y Mar Flores ha sido un tema constante de conversación, ya que el vínculo que ahora comparten a través del pequeño ha generado la impresión de que tarde o temprano acabarán coincidiendo en un acto familiar. Con el niño a punto de cumplir su primer año, las especulaciones han aumentado significativamente, pues muchas personas ven en esta celebración un momento propicio para limar asperezas y dejar atrás cualquier malentendido previo.

Durante su última aparición en Vamos a Ver, Alejandra dejó claro que ella no tiene problemas con nadie y que, si en el entorno existen tensiones, no le corresponde asumir la responsabilidad de resolverlas, ya que considera que cada adulto debería decidir libremente si quiere asistir o no a una celebración familiar. La colaboradora insistió en que piensa invitar a todos sin excepción, pero recalcó que cada uno será quien determine si le resulta conveniente acudir, especialmente en los casos donde existen historias pasadas que todavía generan incomodidad.

Lo único que pudo afirmar con total seguridad es que sus padres estarán presentes en la celebración que prepara, un detalle que revela su deseo de resguardar un ambiente familiar estable y conciliador, pese a que el foco mediático continúe alimentando la intriga sobre quién compartirá finalmente mesa en una Nochebuena que se anuncia más comentada de lo habitual.