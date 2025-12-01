Calendario laboral: cuándo es el puente de diciembre, qué días son festivos y en qué lugares de España

Cada año, el puente de diciembre se convierte en uno de los momentos más esperados para muchos trabajadores. De hecho, es junto al de Semana Santa, el puente más popular de cuanto se producen cada año. Además, es visto como ese respiro justo antes de la Navidad que permite planear una escapada, avanzar con las compras festivas o, simplemente, disfrutar de unos días tranquilos sin la rutina laboral. Sin embargo, no todos los años cae igual ni todas las comunidades lo gestionan del mismo modo, y eso suele generar la misma pregunta a medida que se acerca: ¿habrá puente largo o no lo vamos a notar?.

La clave está en cómo coinciden las dos fechas del calendario laboral nacional: el 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, y el 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción. Dependiendo del día de la semana en el que caigan y de cómo lo adapte cada autonomía, la posibilidad de hacer puente cambia bastante. Por eso llega el momento de coger el calendario y más si tenemos pensado hacer una escapada. Ya ha comenzado diciembre y con el primer día del puente a la vuelta de la esquina conviene no perder el tiempo. Para aclararlo, recopilamos cómo queda exactamente el puente de diciembre este año, qué días son festivos en toda España y en qué comunidades se podrá disfrutar de un puente completo, y de cuántos días va a constar.

Cuándo es el puente de diciembre

El puente de diciembre viene marcado por dos festivos nacionales no sustituibles: el 6 de diciembre (Constitución) y el 8 de diciembre (Inmaculada Concepción). La clave está en cómo encajan en el calendario. Este año, esas dos fechas permiten configurar un puente atractivo para la mayoría de trabajadores, con posibilidad de unir varios días consecutivos de descanso dependiendo ya que como vemos a continuación, coinciden con el fin de semana.

De este modo, no parece que vaya a pasar como otros años, cuando el puente se da entre semana y queda ese día laborable en medio. Esto suele provocar que muchas administraciones y empresas opten por facilitar el llamado puente, aunque no siempre es así. Por eso cuando esto ocurre, es importante revisar el calendario oficial y confirmar si el día intermedio se mantiene laboral o si existe alguna adaptación específica en el sector público o privado. Para quien necesite planear una escapada o reservar alojamiento, conocer esta estructura es esencial, pero vamos a ver qué pasa este año porque como decimos, da la sensación de que va a ser un puente que todos vamos a disfrutar sin necesidad de pedir día de fiesta o de hacer grandes cambios.

Qué días son festivos

Los dos festivos nacionales del puente de diciembre son:

6 de diciembre, Día de la Constitución Española (festivo en todo el territorio nacional) que este año cae en sábado.

8 de diciembre, Inmaculada Concepción (también festivo en toda España) que este año cae en lunes.

Al coincidir el 6 de diciembre con sábado, para quienes trabajan de lunes a viernes ese día no supone descanso extra. En consecuencia, el puente oficial para la mayoría durará del sábado 6 al lunes 8 de diciembre, salvo que se pida libre el viernes 5 para alargarlo un día más. También puede ser que los que trabajan los sábados, vean que tienen festivo y con ello que por fin puedan descansar como hace la gran mayoría normalmente pero además, sumando un día más, con el lunes también marcado en rojo en el calendario.

En qué lugares de España se hará puente (o no)

Como ambos días, 6 y 8 de diciembre, son festivos nacionales en 2025, la jornada no laborable es válida en todo el territorio.

Pero como ya os hemos explicado, la realidad cambia dependiendo de si el trabajador tiene turno de fin de semana o de lunes a viernes. Si no trabaja los sábados, el 6 no le afecta, por lo que su descanso realmente útil será solo el lunes 8. Si en su empresa se concede descanso el viernes 5, podría alargarse el puente a cuatro días.

En sectores como la administración pública o en la enseñanza, muchas veces se opta por trasladar o compensar jornadas para facilitar un puente completo. En otros casos, la decisión depende de cada empresa, por lo que conviene revisar convenios o avisos internos.

En definitiva: todo España va a compartir los festivos de Constitución e Inmaculada, ya que de hecho están marcados como días festivos nacionales. Pero el disfrute real del puente dependerá de la jornada laboral de cada persona. Para quienes trabajen de lunes a viernes 2025 ofrece un pequeño respiro ya que el fin de semana de dos días habitual sumará un día más y se podrá hacer puente de tres días, quienes ya de por sí trabajan seis días a la semana, porque a lo mejor están de cara al público, el puente sí que supondrá una auténtica oportunidad de descanso.