La AEMET avisa de que no estamos preparados para lo que llega y anuncia: «Mucha precaución con…»

Tal y como nos explica desde la web de la AEMET: «Cielos nubosos y cubiertos. Posibilidad de nieblas matinales y vespertinas dispersas en zonas altas del interior de la mitad sur. Precipitaciones moderadas generalizadas, localmente fuertes y acompañadas de tormenta e incluso granizo en la mitad sur por la mañana y persistentes en la mitad occidental. Temperaturas en descenso, menos acusado en las máximas de la mitad oriental. Vientos moderados y fuertes del sur, con rachas muy fuertes en el litoral y en zonas altas del interior, que disminuirán de intensidad durante la tarde».

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones moderadas generalizadas, localmente fuertes y acompañadas de tormenta e incluso granizo en la mitad sur por la mañana y persistentes en la mitad occidental. Rachas muy fuertes de vientos del sur en zonas de montaña y en el litoral».

Siguiendo con la misma previsión para el resto de España: «Un frente recorrerá la Península de oeste a este dejando cielos cubiertos y precipitaciones que afectarán a la mayor parte del territorio. Serán abundantes y acompañadas de tormentas y posible granizo en la mitad oeste. Precipitaciones más débiles y ocasionales en el resto, sin esperarse en el extremo sureste ni en Baleares con cielos poco nubosos o intervalos nubosos. Las mayores acumulaciones se darán en el oeste peninsular, siendo probable que sean persistentes y localmente fuertes en el oeste de Galicia y fuertes con tormentas que pueden ser fuertes o muy fuertes en Extremadura y Andalucía. No se descarta que, en el extremo suroeste, las tormentas den lugar a granizo grande y algún tornado pequeño o manga marina. Podrían darse también precipitaciones fuertes en otros puntos del sur de Andalucía y centro peninsular. En Canarias, intervalos de nubes alta tendiendo a nuboso en los nortes de las islas de mayor relieve con posibles precipitaciones débiles.

Probables nieblas matinales en el Ebro e interior de Cataluña y del este peninsular. Brumas frontales en la mitad oeste. Temperaturas máximas en descenso en el oeste peninsular y de forma localmente notable en Canarias, con aumentos en el bajo Ebro y regiones del centro sur y nordeste peninsular. Pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso en Canarias y extremo noroeste peninsular, con predominio de los aumentos en el resto».