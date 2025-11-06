4 señales que confirman que tu hijo tiene altas capacidades y lo estás pasando por alto

Verónica Alonso, una experta en terapia ocupacional, ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que ha desvelado las señales para saber si tu hijo tiene altas capacidades. Esto suele ocurrir con un pequeño porcentaje de bebés que entre los cero y tres años demuestra tener habilidades para poder hablar, sentir o adquirir conocimientos. Consulta en este artículo cuáles son las señales para conocer si tu hijo tiene altas capacidades.

«¿Sospechas que tu hijo tiene altas capacidades?», comienza diciendo Verónica Alonso en un vídeo publicado en las redes sociales donde habla sobre los bebés con altas capacidades. «Si tienes dudas de si tu hijo o hija tiene altas capacidades, echa la vista atrás. ¿Recuerdas sus primeros 3 años?», dice en las primeras líneas del mensaje que publica en su post.

«Ya en la primera etapa de la infancia podemos observar signos no tan comunes en los bebés que, al principio, pueden pasar desapercibidos, pero cuando recogemos la historia de vida en la primera entrevista, salen enseguida», cuenta en el mensaje donde da más detalles sobre las señales que cuenta en el vídeo para detectar si tu hijo tiene altas capacidades. «Precocidad en el lenguaje, niños con mucha memoria, mucha capacidad de concentración, pero también mucha emoción que les desborda», desvela sobre las señales antes de meterse de lleno en la materia.

Tu hijo y las altas capacidades

Así que Verónica Alonso desvela en el vídeo los cuatro signos a observar en los bebés con menos de tres años que pueden tener altas capacidades. Son las siguientes:

Tener lenguaje

La primera señal para saber si tu hijo tiene altas capacidades es que será capaz de hablar y tener una conversación fluida con menos de tres años. «Es muy precoz tener lenguaje y, cuando digo muy precoz, es muy precoz. Se puede tener una conversación fácilmente con un niño de dos años que se entienda perfectamente», cuenta la terapeuta ocupacional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Verónica Alonso | Terapeuta ocupacional (@veroalonsoj)

Sensibilidad

Otra señal para vislumbrar que tu bebé puede tener altas capacidades tiene que ver con la sensibilidad. «Son muy sensibles a nivel emocional. A nivel emocional, a nivel sensorial, son niños que se desbordan rapidísimo. Los describen muchas veces como ese bebé de alta demanda o, como mínimo, como un niño muy intenso», dice Verónica Alonso, que para verificar esto deja claro que a estos niños «les molestan las etiquetas, les molesta que les toques el pelo, los ruidos…».

Memoria

Los bebés con altas capacidades también se caracterizan por tener mucha memoria. «Se aprenden las canciones enseguida. Recuerdan a personas, lugares y, claro, con ese vocabulario tan extenso, te lo hacen saber», cuenta Verónica Alonso en el punto número 3 de las señales para comprobar que tu hijo puede tener altas capacidades.

Capacidad de concentración

La capacidad de concentración también es otro claro signo para conocer altas capacidades en un bebé de entre cero y tres años. «Son capaces de concentrarse mucho en aquello que les interesa. Sobre todo para los bebés. Las familias describen muchas veces a estos peques muy focus en un puzzle, en una construcción, en un dibujo, por ejemplo», resume esta experta en terapia ocupacional en su vídeo publicado en las redes sociales que cuenta con miles de reproducciones y un gran número de mamás y papás ávidos de tener un hijo con altas capacidades. «¿Has observado estos signos en tu peque?», finaliza esta experta en la materia.