Menú Vegetariano de Navidad: recetas completas y sin carne

Preparar un menú navideño vegetariano que resulte festivo, equilibrado y lleno de sabor es más sencillo de lo que parece. Cada vez más familias buscan ideas de menú vegetariano para Navidad que no se limiten a sustituir la carne, sino que aprovechen la temporada para crear platos realmente especiales. Aquí te propongo un menú completo, pensado para que nadie eche de menos los asados tradicionales y todos disfruten de una celebración plena.

Entrantes para abrir el apetito

Antes de entrar en los platos principales, es perfecto arrancar con algunos entrantes vistosos. Si buscas algo más refinado, puedes inspirarte en estos entrantes Navidad gourmet:

Una buena propuesta es una crema fría de manzana y apio servida en vasitos pequeños, acompañada de nueces garrapiñadas. También puedes apostar por tartaletas de setas con cebolla caramelizada o unas brochetas de tomate cherry, mozzarella y aceite de albahaca. Son bocados rápidos que abren cualquier propuesta de menú festivo vegetariano con mucho color.

Primer plato: crema de calabaza asada con jengibre

La crema de calabaza es un clásico que nunca falla, pero en Navidad conviene darle un toque especial. Asa la calabaza con un chorrito de aceite, sal y un toque de romero. Después, tritúrala con caldo vegetal, jengibre fresco rallado y un chorrito de nata vegetal. Para decorar, semillas tostadas y un hilo de aceite de trufa. Este tipo de platos vegetarianos para cenas navideñas es perfecto porque reconforta y no resulta demasiado pesado.

Plato principal: Wellington vegetal de champiñones y espinacas

En un menú navideño vegetariano no puede faltar un plato principal con presencia. El Wellington vegetal es una opción espectacular y fácil de preparar. Saltea champiñones, espinacas, puerro y ajo hasta que pierdan el agua. Mézclalos con nueces picadas y un toque de mostaza. Envuelve el relleno en hojaldre y hornea hasta que esté dorado.

Guarniciones recomendadas

Las guarniciones marcan la diferencia en cualquier comida festiva. Una buena mezcla es combinar unas patatas baby al tomillo con coles de Bruselas salteadas con almendras. También funcionan muy bien las zanahorias asadas con miel y curry suave. Estas pequeñas preparaciones enriquecen cualquier menú vegetariano para Navidad sin complicaciones.

Postre: tarta de pera y almendra

Como broche final, una tarta de pera con base crujiente de almendra añade elegancia sin ser demasiado pesada. Puedes servirla tibia con una bola de helado de vainilla vegetal. Es un final perfecto para un menú que busca impresionar sin perder sencillez.

