El menú de Navidad de Martín Berasategui: platos elegantes y fáciles para una mesa inolvidable

Hay chefs capaces de convertir una celebración familiar en un ritual memorable. Martín Berasategui pertenece a ese grupo privilegiado: domina la técnica, pero nunca descuida la emoción. Su cocina navideña suele moverse entre tres ideas claras: elegancia, sencillez y atención absoluta al sabor. Por eso, diseñar un menú inspirado en él no significa complicarse, sino seleccionar unos pocos platos capaces de lucir sin esfuerzo.

A partir de ahí, la idea es armar una secuencia de sabores equilibrada, con un arranque marino, un guiño vegetal, un pescado jugoso, una carne icónica y un postre limpio.

Entrante frío elegante

Al principio del menú, Berasategui suele buscar frescura, transparencia y textura mínima. Una opción inspirada en él son unas láminas de vieira marinadas en cítricos, apenas condimentadas con sal y aceite. Se sirven muy frías y generan un contraste suave y aromático que prepara el paladar.

Si no encuentras vieiras, puedes sustituirlas por langostinos cocidos brevemente o incluso por carabineros abiertos tipo carpaccio.

Un pequeño bocado caliente gourmet

A Berasategui le gusta la teatralidad suave: algo caliente después del frío inicial. Un vaso de crema ligera de puerro y manzana con crujiente de jamón tiene la textura y el aroma adecuados: familiar, pero refinado. Solo hay que sofreír, triturar y servir con una cucharadita.

Plato principal de pescado

En un menú vasco inspirado en Berasategui no puede faltar merluza. Lo ideal es apostar por una merluza en salsa verde ligera, con fumet reducido, ajo suavísimo, perejil y un toque de espárrago. El pescado debe quedar jugoso, casi translúcido, acompañado de almejas que aportan yodo y textura.

Plato principal de carne

Para equilibrar el menú, una carne suave y con matices dulces funciona muy bien. Un cordero asado lentamente, barnizado con miel y pimienta negra, permite piel crujiente y jugos internos sin complejidad técnica. Solo necesita horno y paciencia. Puedes acompañarlo con puré cremoso, manzana asada o incluso zanahoria glaseada.

Guarniciones trabajadas con mimo

Berasategui defiende las verduras tratadas con respeto: tirabeques salteados muy breves, zanahorias glaseadas, puerro braseado. Nada debe eclipsar, solo sostener.

Postre ligero y aromático

En vez de un final pesado, Berasategui optaría por yogur aromatizado con vainilla, ralladura cítrica y fruta fresca. Es limpio, elegante y renueva el paladar.

La clave de una mesa inolvidable

Más que trucos visuales, el cocinero defiende coherencia y serenidad: vajilla neutra, platos breves, ingredientes excelentes y ausencia de ruido estético.

Su mensaje navideño es casi una filosofía: la elegancia no necesita complicarse. Basta intención, equilibrio y producto auténtico.

Al final, cocinar así es celebrar: precisión, emoción y una mesa que se recuerda.

Al final, cocinar así es celebrar: precisión, emoción y una mesa que se recuerda.