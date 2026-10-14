Fresas estilo chocolate Dubai: el postre viral con pistacho, chocolate y kataifi

Pocas modas gastronómicas nacidas en las redes sociales han resistido la prueba del paladar de forma tan convincente como la combinación bautizada como «chocolate de Dubái». La mezcla de masa kataifi tostada con mantequilla, crema de pistacho y chocolate con leche cautivó a millones de personas por su contraste crujiente. Sin embargo, trasladar ese concepto a un postre de vaso al que sumamos fresas frescas eleva la idea a otro nivel. La acidez natural de la fruta corta la intensidad de la crema, logrando un equilibrio menos empalagoso.

Ingredientes:

300 g de fresas frescas (de textura firme y bien maduras)

100 g de masa kataifi (fideos de pasta fina)

25 g de mantequilla sin sal

150 g de crema pura de pistacho (100% fruto seco o con un toque ligero de azúcar)

150 g de chocolate con leche o cobertura de chocolate negro al 55%

1 cucharadita de aceite de coco (opcional, para dar fluidez al chocolate)

Pistachos picados sin sal para decorar

Cómo hacer fresas estilo chocolate Dubái paso a paso

Dorar la masa kataifi: Pica la masa kataifi con un cuchillo en fideos cortos de uno o dos centímetros. Derrite la mantequilla en una sartén a fuego medio e incorpora los fideos. Saltea durante unos 5-7 minutos sin dejar de remover hasta que adquieran un tono dorado homogéneo y una textura tostada muy crujiente. Retira del fuego y deja enfriar por completo. Mezclar con el pistacho: Vierte la masa kataifi ya fría en un cuenco y añade la crema de pistacho. Remueve con una espátula hasta que todos los fideos queden impregnados. Debe quedar una pasta densa, crujiente y maleable. Preparar la fruta: Lava bien las fresas, sécalas concienzudamente con papel de cocina y retira el pedúnculo verde. Corta la fruta en dados medianos o en cuartos, según cómo prefieras presentarlas. Fundir el chocolate: Trocea el chocolate y fúndelo al baño María o en el microondas en tandas de 30 segundos para evitar que se queme. Si notas la mezcla muy espesa, añade la cucharadita de aceite de coco para volverla más fluida y brillante. Montar el vaso: Dispone una base de fresas picadas en el fondo de vasitos individuales. Añade una capa generosa de la mezcla de kataifi con pistacho y cubre con un chorro de chocolate fundido. Repite las capas si el vaso es alto y termina decorando con pistachos picados por encima. Deja reposar 10 minutos en la nevera antes de servir para que el chocolate gane cuerpo.

Trucos para que salga perfecto

Secar las fresas a conciencia es el paso más importante. Cualquier resto de agua en la fruta acelerará la pérdida de firmeza del kataifi y cortará el chocolate fundido, arruinando la emulsión.

No escatimes tiempo en el tostado de la masa kataifi en la sartén. Si la retiras del fuego demasiado pronto cuando aún está blanquecina, al entrar en contacto con la crema de pistacho se volverá correosa en lugar de mantener ese crujido sordo tan característico al morder.

Variantes de la receta

Si te cuesta conseguir masa kataifi fresca en tu tienda habitual, un recurso muy apañado consiste en sustituirla por obleas de barquillo o masa filo desmenuzada y horneada con mantequilla.

Para los fanáticos del cacao intenso, cambiar el chocolate con leche por una cobertura negra al 70% crea un contraste amargo formidable que encaja de maravilla con la dulzura grasosa del pistacho.

Con qué acompañar las fresas estilo chocolate Dubái

Este postre destaca por su contundencia y riquísima textura, así que lo ideal es servirlo solo o escoltado por una bebida caliente sin edulcorar. Un café espresso corto o un té verde cortan la densidad del plato y limpian el paladar de forma impecable.

Cómo conservar las fresas

La fruta fresca cortada empieza a soltar jugos con el paso de las horas. Por ello, lo recomendable es consumir estos vasitos el mismo día de su preparación. Si necesitas adelantar trabajo, mantén el kataifi tostado mezclado con el pistacho dentro de un recipiente hermético a temperatura ambiente, y monta los vasos con la fruta y el chocolate fundido justo una hora antes de llevar a la mesa.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 20 minutos

Porciones: 4 vasitos individuales

Tipo de cocina: Fusión Medio Oriente / Repostería moderna

Tipo de comida: Postre / Capricho dulce

Información nutricional: Aporte calórico total aproximado de la receta completa: 2.160 kcal (unas 540 kcal por ración individual).