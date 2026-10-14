Noodles con chili crisp: los fideos asiáticos picantes que se preparan en 10 minutos

Hay noches en las que el cuerpo pide un plato con carácter, pero el reloj y las ganas de fregar ponen límites estrictos. En esos momentos, recurrir a los fideos instantáneos suele ser la vía rápida, aunque el resultado muchas veces peca de insulso. La solución definitiva para transformar un tazón de pasta asiática en una auténtica bomba de umami está en un tarro de chili crisp. Este aceite de chile crujiente, cargado de cebollino, ajo frito, cebolla crujiente y pimienta de Sichuan, crea una salsa sedosa que envuelve cada fideo en menos de diez minutos. Es un plato reconfortante, picante en su justa medida y ridículamente fácil.

Ingredientes

200 g de fideos asiáticos (ramen fresco, udon o fideos de trigo tipo wheat noodles)

2 cucharadas generosas de chili crisp (con su aceite y sus tropezones crujientes)

1 cucharada de salsa de soja clara

1 cucharadita de salsa de soja oscura (para dar un color dorado profundo)

1 cucharada de vinagre de arroz negro (Chinkiang) o vinagre de arroz suave

1 cucharadita de aceite de sésamo tostado

1 diente de ajo grande, muy picado o rallado

1 cebolleta fresca (la parte verde picada fina para decorar)

1 cucharadita de semillas de sésamo tostado

Opcional: 1 huevo (para freír o hervir pasado por agua)

Cómo hacer noodles con chili crisp paso a paso

Cocer los fideos: Pon abundante agua a hervir en una cazuela. Añade los fideos y cuécelos según las instrucciones del fabricante (suelen bastar entre 2 y 4 minutos). Es vital no pasarse de cocción para que mantengan una textura al dente firme. Emulsionar la salsa: Mientras la pasta se cuece, junta en el fondo del tazón donde vas a servir el chili crisp, la salsa de soja clara, la oscura, el vinagre de arroz, el aceite de sésamo y el ajo rallado. Mezcla bien con los palillos. Integrar con el agua de cocción: Justo antes de escurrir los fideos, saca una o dos cucharadas del agua hirviendo de la cazuela y agrégalas al tazón de la salsa. Remueve enérgicamente; este pequeño gesto emulsiona los aceites y crea una textura ligada que se adherirá a la pasta. Mezclar y servir: Pasa los fideos directamente de la cazuela al tazón sin aclararlos. Remueve bien para que la salsa cubra cada filamento. Corona con la cebolleta fresca picada, las semillas de sésamo y, si te apetece, un huevo frito con las puntas crujientes.

Trucos para que salga perfecto

No escatimes con el agua de cocción al hacer la salsa. El almidón que suelta la pasta en el agua es el ingrediente secreto que evita que el aceite del chili crisp quede separado en el fondo del plato.

Si quieres subir el nivel de umami, añade media cucharadita de pasta de sésamo china (zhi ma jiang) o mantequilla de cacahuete natural a la base de la salsa. La cremosidad que aporta equilibra el picante y hace la experiencia mucho más golosa.

Variantes de la receta

Para convertir este tazón en una comida completa, puedes saltear previamente un puñado de carne picada de cerdo o pavo en la sartén hasta que quede bien dorada y crujiente, e integrarla al final.

En caso de preferir una opción vegetal, unos dados de tofu firme pasados por la sartén o un puñado de guisantes cocidos encajan de maravilla con el perfil de sabores de la salsa.

Con qué acompañar los noodles con chili crisp

Al ser un plato intenso y graso, le van impecablemente bien las guarniciones frescas y ácidas. Una ensalada rápida de pepino machacado con vinagre y un chorrito de sésamo corta el picante y refresca el paladar entre bocado y bocado. Unas verduras al vapor, como el pak choi o el brócoli, también son excelentes compañeras.

Cómo conservar los noodles

Este plato está concebido para comerse recién hecho; la pasta recién sacada del agua absorbe la salsa de forma óptima. Si te sobra algo, guárdalo en un recipiente hermético en la nevera durante un máximo de 2 días. Para recalentar, añade un hilito de agua y pásalos unos segundos por la sartén o el microondas para que la salsa recupere su liquidez.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 10 minutos

Porciones: 2 personas

Tipo de cocina: Asiática / Fusión rápida

Tipo de comida: Almuerzo rápido / Cena ligera

Información nutricional: Aportación total aproximada de la receta: 920 kcal (unas 460 kcal por ración individual).