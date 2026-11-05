Decathlon rompe el mercado con un polar calcado a los de Patagonia pero cinco veces más barato

Decathlon ha encontrado una nueva forma de competir con algunas de las marcas más conocidas del mundo de la montaña y el senderismo. La cadena francesa ha puesto a la venta un forro polar de edición limitada que recuerda por su diseño a algunas de las prendas más populares de Patagonia, pero con una diferencia que puede resultar clave para muchos compradores, su precio. Una alternativa mucho más económica para los que buscan una prenda de abrigo cómoda, con estética deportiva y preparada para acompañarles tanto en sus escapadas a la naturaleza como en el día a día.

Se trata del forro polar de senderismo para hombre de la colección especial de los 50 años de Decathlon, disponible en color negro con detalles verdes y morado. Una prenda que apuesta por un diseño sencillo, con ese aspecto montañero que se ha convertido también en tendencia dentro de la moda urbana. Su estética recuerda a los conocidos polares de Patagonia, una firma muy reconocida entre los aficionados al senderismo y las actividades al aire libre, aunque en esta ocasión no hace falta realizar un desembolso tan elevado para conseguir un estilo parecido.

La principal baza de este lanzamiento es precisamente su relación entre diseño y precio. Mientras que algunos modelos de Patagonia pueden alcanzar importes de 200-250 euros, Decathlon apuesta por una alternativa mucho más asequible y vende este polar por 34,99 euros. De hecho, el atractivo de la comparación está en poder conseguir una prenda de estética similar por una cantidad hasta cinco veces inferior, dependiendo del modelo.

Además, no hay que olvidar que estamos ante una edición limitada con motivo del 50 aniversario de Decathlon. La compañía ha aprovechado esta celebración para recuperar parte de su identidad deportiva y trasladarla a una colección especial que busca conectar con los usuarios que llevan años confiando en sus productos. El resultado es una prenda que combina el espíritu clásico de la montaña con una imagen que encaja perfectamente en las tendencias actuales.

Decathlon arrasa con este polar

Los forros polares se han convertido en uno de los básicos imprescindibles cuando bajan las temperaturas. Son prendas fáciles de combinar, cómodas de llevar y que permiten añadir una capa de abrigo sin necesidad de recurrir directamente a un abrigo grueso. Para una ruta de senderismo, una excursión por el campo o simplemente para salir a la calle durante los meses más fríos, pueden ser una opción muy interesante.

La propuesta de Decathlon también tiene a su favor la sencillez de su diseño. El color negro facilita combinarlo con pantalones deportivos, vaqueros o ropa técnica, por lo que no queda limitado exclusivamente a quienes practican actividades al aire libre. Es precisamente esa mezcla de estética deportiva y uso cotidiano la que ha convertido a los polares de marcas especializadas en una tendencia cada vez más habitual.

Decathlon vuelve a demostrar que no siempre es necesario gastar una fortuna para vestir con prendas inspiradas en las grandes marcas del sector. Su polar de edición limitada por los 50 años de la compañía se presenta como una alternativa para aquellos buscan una estética similar a la de Patagonia sin pagar sus precios habituales, aunque si quieres uno debes darte prisa porque las tallas se están agotando.