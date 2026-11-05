Precio de la gasolina hoy 5 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Descubre el precio para la gasolina hoy jueves y dónde es más barato repostar este 5 de noviembre
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Con el fin de semana a la vuelta de la esquina y las primeras escapadas otoñales en mente, hoy jueves es sin duda, un buen día para repostar con calma en Andalucía antes de que un mayor número de coches se concentren en las gasolineras cuando llegue el viernes o el sábado. Y lo primero de todo es saber dónde está más barato el litro de gasolina hoy 5 de noviembre ya que esto puede suponer un buen ahorro, sobre todo si tienes previsto hacer kilómetros. Como de costumbre, los datos los consultamos en el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, al que las gasolineras reportan sus precios, así que toma nota porque estas son las más baratas de las principales ciudades andaluzas a primera hora de hoy.
Precio de la gasolina hoy 5 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy jueves:
Gasolina 95
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.469 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1.469 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1.469 €/l.
- Family Energy. Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.475 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.475 €/l.
- Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.479 €/l.
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.487 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.487 €/l.
- Moove. Sevilla. Calle Astronomía, 3. Precio: 1.497 €/l.
- Ballenoil. Sevilla. Avenida San Jerónimo, s/n. Precio: 1.497 €/l.
Gasolina 98
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.669 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, Centro Comercial Eroski, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.699 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.699 €/l.
- Family Energy. Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.755 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.792 €/l.
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.819 €/l.
- Shell. Dos Hermanas. Carretera E-05/N-IV, km 554,50. Precio: 1.849 €/l.
- BS Energy. Los Palacios y Villafranca. Avenida de Utrera, s/n. Precio: 1.859 €/l.
- 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.865 €/l.
Diésel
- Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.669 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.677 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.678 €/l.
- Family Energy. Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.679 €/l.
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.687 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.687 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1.687 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1.687 €/l.
- Moove. Sevilla. Calle Astronomía, 3. Precio: 1.697 €/l.
- Ronda Norte. Sevilla. Autovía SE-30, nudo Calonge, s/n. Precio: 1.697 €/l.
Precio de la gasolina hoy 5 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy jueves:
Gasolina 95
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Calle Cruz de las Carreras, parcelas 9, 10 y 11, número 9. Precio: 1.499 €/l.
- Plenergy. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1.499 €/l.
- Urban Oil. Arcos de la Frontera. Calle Soleá, 14. Precio: 1.499 €/l.
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Carretera A-382, km 26,8. Precio: 1.499 €/l.
- Galp. Bornos. Carretera Jerez-Cartagena, A-384, km 15,100. Precio: 1.529 €/l.
- Hemegas. Villamartín. Avenida de Arcos, 55. Precio: 1.549 €/l.
- E.S. Nuestra Señora del Rosario. Bornos. Polígono Industrial Cantarranas, 1. Precio: 1.569 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.590 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1.599 €/l.
- S.C.A. Nuestra Señora de las Virtudes. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: 1.610 €/l.
Gasolina 98
- BP. Cádiz. Calle Gibraltar, esquina con calle San Roque. Precio: 1.650 €/l.
- E.S. Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.739 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.749 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1.759 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.799 €/l.
- Easyfuel. Chiclana de la Frontera. Parcela 2 del SUNC-TU 24, Camino del Lobo 1. Precio: 1.809 €/l.
- Galp. Chiclana de la Frontera. Calle Cruz de la Calzada Pelaga, s/n. Precio: 1.809 €/l.
- Carrefour. El Puerto de Santa María. Carretera Madrid-Cádiz, km 653. Precio: 1.819 €/l.
- Carrefour. Arcos de la Frontera. Carretera Nacional N-342, km 26,8. Precio: 1.819 €/l.
- Repsol. Campamento. Calle Real, 79. Precio: 1.825 €/l.
Diésel
- Urban Oil. Arcos de la Frontera. Calle Soleá, 14. Precio: 1.699 €/l.
- BP. Cádiz. Calle Gibraltar, esquina con calle San Roque. Precio: 1.700 €/l.
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Calle Cruz de las Carreras, parcelas 9, 10 y 11, número 9. Precio: 1.709 €/l.
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Carretera A-382, km 26,8. Precio: 1.709 €/l.
- Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.728 €/l.
- Hemegas. Villamartín. Avenida de Arcos, 55. Precio: 1.749 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.749 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.749 €/l.
- Plenergy. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1.749 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida de Huelva, s/n, Polígono Industrial Campamento. Precio: 1.749 €/l.
Precio de la gasolina hoy 5 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy jueves:
Gasolina 95
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.479 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.504 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.514 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.574 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.579 €/l.
- S.C.A.A. Nuestra Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.594 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, urbanización La Leala, parcelas 3 y 4, número 3. Precio: 1.617 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.617 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1.617 €/l.
- Plenergy. Benalmádena. Calle Moscatel, 11. Precio: 1.617 €/l.
Gasolina 98
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida de las Américas, s/n. Precio: 1.669 €/l.
- E.S. Coloso Churriana. Málaga. Carretera comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.799 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.799 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.809 €/l.
- Shell. Benalmádena. Carretera N-340, km 2. Precio: 1.824 €/l.
- Galp. Benalmádena. Avenida de Arroyo Hondo, s/n. Precio: 1.829 €/l.
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.829 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.829 €/l.
- Galp. Nueva Andalucía. Carretera N-340, km 173. Precio: 1.829 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.859 €/l.
Diésel
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.649 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.674 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.674 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.719 €/l.
- S.C.A.A. Nuestra Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.741 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, urbanización La Leala, parcelas 3 y 4, número 3. Precio: 1.747 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.747 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1.747 €/l.
- Plenergy. Benalmádena. Calle Moscatel, 11. Precio: 1.747 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.748 €/l.
Precio de la gasolina hoy 5 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy jueves:
Gasolina 95
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.499 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.499 €/l.
- Ballenoil. Montoro. Autovía E-5/A-4, km 357,8. Precio: 1.499 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.519 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.519 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.525 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.579 €/l.
- El Polígono. Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: 1.579 €/l.
- Estación de Servicio Aranda. Montoro. Calle Carpio, 23. Precio: 1.610 €/l.
- Petrol&Go. La Carlota. Calle Juan de la Cierva, 2. Precio: 1.615 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.699 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.799 €/l.
- Shell. Lucena. Carretera de Cabra, 31. Precio: 1.819 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.830 €/l.
- Q8. Córdoba. Carretera de Trassierra, km 0. Precio: 1.839 €/l.
- Shell. Pozoblanco. Carretera CO-6411, km 0,300. Precio: 1.839 €/l.
- Agla. Las Quemadas. Calle Finlandia, 62. Precio: 1.849 €/l.
- Carrefour. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1.849 €/l.
- Q8. El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: 1.849 €/l.
- Avia. Aguilar de la Frontera. Calle Ancha, s/n. Precio: 1.849 €/l.
Diésel
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.669 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.679 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.679 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.709 €/l.
- Ballenoil. Montoro. Autovía E-5/A-4, km 357,8. Precio: 1.709 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.752 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.759 €/l.
- Santo Cristo. Monturque. Carretera Monturque-Moriles, km 1. Precio: 1.759 €/l.
- El Polígono. Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: 1.759 €/l.
- Econoil. Lucena. Calle Teruel, 2. Precio: 1.759 €/l.
Precio de la gasolina hoy 5 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Granada
En Granada, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy jueves:
Gasolina 95
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.529 €/l.
- Petrol & Go. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.539 €/l.
- Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.539 €/l.
- Petroprix. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: 1.539 €/l.
- Plenergy. Atarfe. Carretera de Pinos Puente, N-432, km 427. Precio: 1.539 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.539 €/l.
- Sur-Oil. Peligros. Calle Loja, esquina con calle Guadix, s/n. Precio: 1.549 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.549 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.549 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.549 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.659 €/l.
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera de Tovares, km 1,4. Precio: 1.699 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.739 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1.749 €/l.
- Galp. Pulianas. Carretera Vílchez-Almería, km 0,100. Precio: 1.769 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: 1.775 €/l.
- E.S. Ogicañas. Ogíjares. Calle Granada, 56. Precio: 1.785 €/l.
- Shell. Churriana de la Vega. Carretera Nueva de Las Gabias, km 2,9. Precio: 1.789 €/l.
- E.S. San José. Galera. Carretera de Huéscar, A-330, km 21. Precio: 1.799 €/l.
Diésel
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.709 €/l.
- Petrol & Go. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.719 €/l.
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, calle Motril, parcela 238. Precio: 1.719 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.719 €/l.
- Petroprix. Huétor Tájar. Carretera Granada-Sevilla, km 68. Precio: 1.719 €/l.
- Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.719 €/l.
- Petroprix. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: 1.719 €/l.
- Plenergy. Atarfe. Carretera de Pinos Puente, N-432, km 427. Precio: 1.719 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.729 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.729 €/l.
Ahora ya sabes dónde repostar hoy jueves, pero si quieres consultar en otro momento o buscar otra ciudad, puedes hacerlo entrando tu mismo en el Geoportal, con resultados en lista o en forma de mapa, como este de Sevilla que te mostramos a modo de ejemplo: