Cómo maquillar los ojos a los 50: trucos de experta y productos clave para levantar el párpado y rejuvenecer la mirada

A partir de los 50, la forma de maquillarnos cambia. El párpado pierde firmeza, aparecen pequeñas arrugas y la mirada puede verse más cansada o apagada. Sin embargo, lejos de renunciar a las sombras de ojos, es el momento de aprender a utilizarlas estratégicamente para aportar profundidad, luminosidad y un efecto visual de párpado más elevado. La clave está en elegir bien los tonos, apostar por las texturas adecuadas y, sobre todo, saber dónde aplicar cada sombra.

Para conseguirlo, hay un truco de maquillaje especialmente favorecedor: combinar tonos medios y oscuros en la zona del párpado fijo con colores claros en el párpado móvil. Este juego de luces y sombras permite crear dimensión, disimular visualmente la caída del párpado y conseguir una mirada más abierta y despierta.

El secreto está en jugar con las luces y las sombras

Cuando cumplimos 50, no necesitamos maquillajes más elaborados, sino técnicas que potencien nuestros rasgos sin endurecerlos. El primer paso es preparar bien la piel del párpado. Utilizar un primer específico para sombras ayuda a unificar la superficie, evitar que el producto se acumule en los pliegues y prolongar su duración. Conviene aplicar una capa fina y difuminarla cuidadosamente.

A continuación, elegiremos una sombra mate en un tono marrón, topo o ligeramente más oscuro que nuestra piel. La aplicaremos en la cuenca y en la parte superior del párpado, trabajando el color hacia arriba y hacia el exterior para crear un efecto lifting. Es importante difuminar bien los bordes para evitar líneas demasiado marcadas.

En el párpado móvil, en cambio, utilizaremos tonos más claros, como beige, champán o rosados suaves. Estos colores aportan luminosidad y crean un contraste que hace que el ojo parezca más grande. Para completar el maquillaje, podemos añadir un pequeño toque satinado en el lagrimal y en el centro del párpado, evitando cubrir toda la superficie con brillos intensos , ya que pueden acentuar las arrugas.

Naked Shaped de Urban Decay: una paleta para mucho más que maquillar los ojos

Para poner en práctica estos consejos, las nuevas paletas Naked Shaped de Urban Decay son una opción especialmente versátil. Su propuesta reúne 14 tonos en diferentes texturas –cremas, polvos y brillos– y está disponible en dos versiones, Cool y Warm, para adaptarse a distintos subtonos de piel.

Su principal atractivo es que no se limitan al maquillaje de ojos. Permiten crear un look completo utilizando una misma paleta: podemos definir los párpados, intensificar la mirada, rellenar las cejas, contornear el rostro y aportar luz a los pómulos.

Para un maquillaje rejuvenecedor a partir de los 50, podemos aprovechar los tonos mates neutros de ambas paletas como base y para dar profundidad a la cuenca. Las sombras cremosas facilitan la aplicación y las texturas satinadas permiten iluminar estratégicamente sin recargar. El tono ultrarreflectante, por ejemplo, resulta ideal para aportar un punto de luz en el lagrimal o sobre los pómulos.

Además, sus fórmulas veganas están diseñadas para ofrecer hasta 16 horas de duración y resistir los pliegues, la transferencia, el sudor y las marcas.

El toque final para abrir la mirada

Una vez trabajadas las sombras, llega el momento de definir las pestañas. Un lápiz marrón difuminado junto a la línea superior ayuda a intensificar la mirada sin endurecerla tanto como un delineado negro. Después, basta con rizar las pestañas y aplicar máscara desde la raíz, insistiendo ligeramente en las superiores y dirigiéndolas hacia el exterior.