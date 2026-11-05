La importante reflexión de la Princesa Leonor sobre el cine: «Sabia de ese estudio que, desde entonces, ha sido parte de nuestra educación»

Las películas de Studio Ghibli se han convertido en las favoritas de muchos jóvenes que nacieron durante los 90 o al principio de los 2000. En esa franja de edad se encuentra la princesa Leonor que el pasado 23 de octubre entregó el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026 en el teatro Campoamor de Oviedo a Studio Ghibli y seguro que también es una admiradora de algunas de las películas de animación del conocido estudio japonés de animación como La princesa Mononoke (1997), Mi vecino Totoro (1988) o Ponyo en el acantilado (2008). El jurado concedió este premio a Studio Ghibli principalmente por su capacidad para crear historias universales cargadas de valores humanistas como la empatía, la tolerancia, la amistad, el respeto por los seres humanos y el medio ambiente y por defender un proceso de animación artesanal en una sociedad cada vez más globalizada y tecnológica.

En su tradicional discurso la princesa Leonor habló de la cultura y la educación y comentó una escena de estas películas que tiene un significado especial para su hermana pequeña: «Y fíjense si tiene sentido evocar aquí la obra de los estudios Ghibli. En mi caso, mi recuerdo se remonta a la siguiente escena: mi madre nos lleva a ver Ponyo en el acantilado. ¡Para Sofía es su primera peli en un cine!». Un emotivo recuerdo familiar con el que sorprendió a los asistentes y en el que mostró la complicidad con su hermana pequeña: «No llega a los dos años y está sentada en el regazo de mi madre. Yo me quedo hipnotizada con la historia». La princesa ha añadido sobre el estudio de animación japonés «ha sido parte de nuestra educación, porque el cine educa, claro, incluso cuando no se lo propone».

Las primeras películas de animación de Studio Ghibli

Este estudio japonés de animación se fundó oficialmente el 15 de junio de 1985 por los directores Hayao Miyazaki e Isao Takahata y el productor Toshio Suzuki. Su fundación es la consecuencia del éxito de taquilla y crítica de la película de anime de Topcraft Nausicaä del Valle del Viento (1984) y de haber colaborado con estudios de videojuegos en el desarrollo visual de varios videojuegos.

El nombre elegido Studio Ghibli hace referencia al nombre del avión de reconocimiento italiano que se usó en la Segunda Guerra Mundial que era el Caproni Ca.309 Ghibli y también es un término árabe que se refiere al viento cálido y fuerte que sopla desde el desierto del Sahara. Parece ser que estos creadores querían hacer una metáfora para explicar el objetivo del estudio de animación como «hacer soplar un nuevo torbellino de aire fresco».

Su primera película bajo este nuevo sello fue El castillo en el cielo que se estrenó en 1986 y cuenta las aventuras de Pazu y Sheeta, dos jóvenes que intentarán evitar que una antigua piedra mágica caiga en manos de un grupo de agentes militares, los cuales intentarán usarla para llegar a una legendaria isla flotante llamada Laputa. Esta película obtuvo el Animage Anime Grand Prix de 1986.

Todas las películas de Studio Ghibli

Desde su fundación en 1985, Studio Ghibli ha producido 24 películas de animación. Entre todas ellas, la película más premiada es El viaje de Chihiro (2001) ya que obtuvo el Óscar a la Mejor Película de Animación (2003) y el Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín (2002). También El chico y la garza (2023) logró el Óscar a la Mejor Película de Animación, el Globo de Oro, el Premio BAFTA británico y el Premio de la Crítica de Nueva York.

Las primeras películas se estrenaron en los años ochenta y son las siguientes: El castillo en el cielo (1986), La tumba de las luciérnagas (1988), Mi vecino Totoro (1988), Nicky, la aprendiz de bruja y Kiki: Entregas a domicilio (1988). En los años noventa sorprendieron con las películas Recuerdos del ayer (1991), Porco Rosso (1992), Puedo escuchar el mar (1993), Pompoko (1994), Susurros del corazón (1995), La princesa Mononoke (1997) y Mis vecinos los Yamada (1998).

En la primera década de los 2000 se estrenaron algunas de sus mejores películas de animación El viaje de Chihiro (2001), Haru en el reino de los gatos (2002), El castillo ambulante (2004), Cuentos de Terramar (2006) y Ponyo en el acantilado (2008).

En la segunda destacan Arrietty y el mundo de los diminutos (2010), La colina de las amapolas (2011), El cuento de la princesa Kaguya y El viento se levanta (2013), El recuerdo de Marnie (2014) y La tortuga roja (2016). Sus últimas películas han sido Earwig y la bruja que se estrenó en 2020 y El chico y la garza con la que tuvo un gran éxito hace dos años.

Por último, os animo a ver en Netflix los que todavía no lo hayáis hecho la película Ponyo en el acantilado a la que se ha referido la princesa Leonor y que es una adaptación libre del clásico cuento de La sirenita y es simplemente una delicia.