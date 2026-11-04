Los psicólogos lo confirman: los adultos que necesitan anotar sus tareas en agendas de papel en vez de en su móvil no están anticuados, en realidad son más reflexivos y organizados

La digitalización está sustituyendo a las agendas tradicionales y al propio papel que nos ha acompañado durante toda la vida. Los calendarios han pasado del folio y boli a teclas y ratón, ya que el sencillo acto de organizar reuniones, recordar citas o planificar tareas parece más sencillo con un calendario digital.

Aunque hay quienes prefieren utilizar un bolígrafo y escribir sus planes o compromisos en una libreta. Esta costumbre muestra algunos aspectos interesantes sobre cómo es y cómo piensa una persona.

Los psicólogos señalan que los individuos continúan utilizando agendas de papel, ya que ponen el foco en el proceso de escribir a mano. Una práctica que se relaciona con la atención, la memoria y el procesamiento de la información.

La clave: escribir a mano

Un estudio publicado en febrero de 2025 determina que escribir a mano activa una red más amplia de regiones cerebrales relacionadas con los procesos motores, sensoriales y cognitivos.

Lo anterior explica por qué a algunas personas les resulta más sencillo concentrarse cuando organizan sus actividades sobre el papel, en lugar de escribir una cita en el teléfono.

Este comportamiento se relaciona con un rasgo de la personalidad conocido como responsabilidad o escrupulosidad. Se caracteriza por la organización, la planificación y la constancia a la hora de cumplir objetivos.

Los beneficios principales

La relación entre la escritura manual y la memoria es fundamental porque, cuando escribimos una información, el cerebro es capaz de combinar los movimientos de la mano junto con la percepción visual y el procesamiento cognitivo. Esto favorece la codificación y el aprendizaje.

Algunas investigaciones han estudiado las ventajas que tiene el sencillo acto de tomar apuntes y han encontrado como beneficio principal que escribir a mano facilita la reformulación de la información, en lugar de limitarse a reproducirla directamente.

¿Cuál es la mejor opción?

La utilización de un calendario digital no supone tener menos memoria, ser menos organizado o prestar menos atención, porque cada herramienta responde a necesidades diferentes. Por lo tanto, la escritura a mano garantiza una experiencia más pausada y consciente que escribir digitalmente.