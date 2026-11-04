Gonzalo Bernardos, economista experto, sobre la dimisión de Oscar Puente: «Jamás se ha comportado como un señor»

Se escribe un punto y final en el mandato de Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tras el accidente ferroviario de Adamuz y Urda, este último siendo fulminante para su carrera política. Su dimisión ha venido acompañada de su rechazo por formar parte de las listas del PSOE en las próximas elecciones.

Los datos han sido claros en la gestión del ya ex ministro: 115 víctimas mortales en menos de un año en alta velocidad, sumando España más del 72% del total de las víctimas mortales ferroviarias de este año. Gonzalo Bernardos, economista, ha compartido en redes sociales sus impresiones sobre la decisión de Puente y cómo afecta al PSOE.

El gran rival de Óscar Puente

Bernardos preguntaba en redes sociales cuál creía que era el máximo beneficiado de esta decisión política: «¿Quién será el que más se alegrará del final político de Óscar Puente? Pista: no está en el PP ni tampoco en Vox, sino en el PSOE».

La respuesta está clara para el economista y muchos de sus seguidores: «Félix Bolaños». Bolaños es el actual ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del gobierno de España y es considerado como uno de los posibles sucesores de Sánchez. «El gran rival de Óscar Puente en la sucesión de Pedro Sánchez a la secretaría general del PSOE. Un proceso de sucesión que se abrirá si el PSOE pierde las elecciones, aunque Pedro no quiera», afirma Bernardos.

La mayoría lo ha acertado: Félix Bolaños. El gran rival de Oscar Puente en la sucesión de Pedro Sánchez a la secretaría general del PSOE. Un proceso de sucesión que se abrirá si el PSOE pierde las elecciones, aunque Pedro no quiera. — Gonzalo Bernardos (@GonBernardos) November 4, 2026

«Jamás se ha comportado como un señor»

El experto economista dedicó también una serie de publicaciones a hablar de la dimisión de Puente. Esta decisión cree que no es como quieren reflejar desde el Gobierno. «Óscar Puente no ha dimitido, le han cesado», esclarece en su publicación. Es partidario de creer que esta decisión viene tomada por Pedro Sánchez y el partido al ver el mal resultado de las encuestas tras el accidente. «Si hubiera querido dimitir, le dijera lo que le dijera Pedro Sánchez, habría dejado de ser ministro el día del accidente de Urda. Unas malísimas encuestas le han sentenciado».

Bernardos, atacó también su mala gestión y sus polémicas interacciones en X. «Adiós, Óscar Puente, no te encontraremos a faltar. Nunca te ha interesado el Ministerio de Transportes; has sido el ministro de X. Lo tuyo no ha sido la gestión, como ha quedado claramente demostrado, sino la polémica», escribe en otro tuit.

Al ver cómo mucha gente de la red social afirmaba que el ex ministro se fue de buenas maneras como político, Bernardos dio su opinión: «¿Se ha ido Óscar Puente como un señor? Mi opinión es que, desde que es ministro, jamás se ha comportado como un señor».