Los expertos en limpieza coinciden: para ahorrar al poner la lavadora y que la ropa salga como nueva sólo tienes que añadir una cucharada de este producto

La lavadora es uno de los electrodomésticos más utilizados en una casa. Hay familias que ponen cinco, cuatro o tres al día. Gracias a su enorme funcionalidad, es un electrodoméstico imprescindible en nuestro día a día, aunque con la frecuencia de uso, son muchos los que piensan que la lavadora va perdiendo eficacia en el lavado y que no limpia como antes. Pero los expertos en limpieza tienen una fácil solución para devolverle la eficiencia a tus lavados y que la ropa salga limpia y con buen olor.

Así dejarás tu ropa impoluta

La solución perfecta a este problema radica en el percarbonato de sodio. Esta es una sustancia que, al entrar en contacto con el agua, se descompone en carbonato de sodio y agua oxigenada (peróxido de hidrógeno), liberando oxígeno activo. Este último actúa como un blanqueador natural que higieniza la ropa en la lavadora.

Se trata de un potente blanqueador ecológico, quitamanchas para la ropa y desinfectante todo en uno. Sería como la lejía, pero sin cloro, ideal para eliminar la sangre o el sudor. Además, el producto actúa con una temperatura de 30 o 40 grados, con lo que podrás ahorrar en tu factura de la luz, ya que la mayor parte de la electricidad se gasta en calentar el agua.

Por eso, con solo una cucharada de producto y el uso de un detergente normativo, se estaría ahorrando en la factura al no ser necesaria una temperatura alta en la lavadora. Ahora bien, no se recomienda bajo ningún concepto utilizar este producto en tejidos como la lana, la seda, el cuero o el ante, dado que puede dañar severamente las fibras naturales de estos tejidos.

Otra cosa a tener en cuenta es que, como se trata de un potente blanqueador, no se debe mezclar con prendas de color, ya que puede decolorar o aclarar la ropa. A modo de consejo, si tienes una mancha que quieres quitar. Prueba a disolverlo con agua caliente y aplícalo en una zona no visible para comprobar si destiñe.

Otro remedio casero

Para eliminar el sudor de la ropa, los expertos en limpieza recomiendan el uso de zumo de limón, por increíble que parezca. Para remover las manchas de sudor, basta con aplicar el zumo en la zona de las axilas, dejándolo reposar 15 minutos antes de lavar la ropa. Además, tiene un potente uso blanqueador que debe evitarse en ropa oscura o de color.