Las expertas en limpieza están de acuerdo: «El programa ECO de la lavadora utiliza menos energía, aunque gaste más tiempo para el lavado»

La prioridad de los españoles es ahorrar y cada pequeño gesto cuenta. Existen muchas formas de disminuir el gasto de las familias y conseguir mantener unos euros en el bolsillo por más tiempo. Muchos optan por aplicar trucos caseros como reutilizar bolsas, evitar el desperdicio alimentario o poner el foco en el consumo de la luz desproporcionado.

Los electrodomésticos son esenciales en los hogares modernos, pero también ayudan a ahorrar en función de cómo y cuándo se usen. Un uso responsable de ellos puede significar una importante diferencia en tu factura de la luz. En concreto, la lavadora es uno de los electrodomésticos donde más puedes notar esa variación según el rendimiento energético y de ahorro.

Más tiempo, menos consumo

La mayoría de los hogares hace uso siempre de los mismos programas de lavado, pero existen otros no tan populares que tienen grandes ventajas. Un ejemplo es el modo ECO 40-60 que, según Cristina Etxeberria (@brillaycocinaconcris), experta en limpieza de hogar, utiliza menos energía, aunque utilice más tiempo de lavado».

Cristina continúa diciendo que «pese a que esté tres horas y media lavando, resulta que estás ahorrando dinero». Esto puede confundir a muchas personas, pero tiene lógica. Los lavados del modo ECO duran más que los del programa normal, pero compensa porque el gasto es menor.

«Tarda tanto porque utiliza menos energía para calentar el agua y lo compensa con más tiempo de lavado. Que la lavadora esté funcionando más horas no significa que gaste más electricidad; de hecho, el programa está diseñado para reducir el consumo de agua y energía».

Cómo y cuándo usar el modo ECO de la lavadora

La experta en limpieza del hogar recomienda usar este programa cuando sea oportuno ya que, avisa, no todas las prendas son aptas para este programa de lavado. Cristina sugiere que es válido para prendas «de uso diario que admitan este programa», mientras que no es el más indicado para ropa delicada y sensible.

Otro factor es saber cuándo termina el lavado. Cuanto menos tiempo pase la ropa húmeda, menor es el riesgo de que coja mal olor. Por eso conviene calcular bien cuándo poner el programa, de manera que acabe justo cuando se pueda tender la colada o pasarla a la secadora. Así se evita que las prendas limpias se queden esperando dentro de la máquina.

La recomendación de la experta pasa por recurrir al ECO 40-60 siempre que sea posible para recortar el gasto en electricidad, pero alternándolo con programas más cortos. Esa combinación permite ganar en comodidad sin renunciar a la eficiencia.