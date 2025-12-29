Ni temperatura alta ni horas intempestivas: éste es el sencillo truco que puedes hacer al lavar la ropa para ahorrar mucho dinero

Ahorrar en la factura de la luz y del agua se ha convertido en una prioridad para millones de hogares, especialmente en un contexto de precios elevados. En este contexto, la lavadora, aunque muchas veces pasa desapercibida, puede suponer un desembolso considerable a lo largo del año. Sin embargo, expertos en consumo energético y sostenibilidad coinciden en que existe un truco sencillo, al alcance de cualquiera, que permite reducir notablemente el gasto a la hora de lavar la ropa.

Durante años se ha extendido la creencia de que se debe lavar la ropa a altas temperaturas para que quede limpia y desinfectada. Esta idea ha llevado a muchos a programar lavados a 60 o incluso 90 grados de manera habitual, especialmente para sábanas, toallas o ropa de trabajo. Sin embargo, gracias a los avances en la formulación de los detergentes y la tecnología de las lavadoras han cambiado por completo este panorama. Hoy en día, la mayoría de la suciedad se elimina perfectamente a temperaturas mucho más bajas, con un consumo energético muy inferior.

El truco definitivo para lavar la ropa sin gastar de más

El sencillo truco para ahorrar dinero al lavar la ropa pasa precisamente por ajustar la temperatura del lavado. Según diversos estudios sobre eficiencia energética, calentar el agua representa entre el 80% y el 90% del consumo eléctrico de este electrodoméstico. Esto significa que reducir la temperatura de lavado de 60 a 30 grados puede suponer un ahorro de hasta un 40% en cada ciclo.

Otro aspecto clave es el cuidado de la ropa. Lavar a temperaturas elevadas de manera frecuente acelera el desgaste de los tejidos y hace que los colores pierdan intensidad. Al elegir programas de baja temperatura, no sólo se ahorra dinero, sino que se prolonga la vida útil de la ropa, lo que supone un doble beneficio económico a medio y largo plazo.

Además de la temperatura, los expertos recomiendan prestar especial atención a los programas de lavado. Muchas lavadoras cuentan con modos «eco» o «rápidos» que, aunque duran más tiempo en algunos casos, utilizan menos energía y agua. Estos programas están diseñados para optimizar el consumo sin comprometer el resultado final.

Otro hábito que influye directamente en el coste es la frecuencia de lavado. A menudo se pone la lavadora con cargas pequeñas por comodidad o falta de tiempo, lo que multiplica el número de ciclos y, con ello, el consumo. Utilizar la lavadora sólo cuando esté llena, sin sobrecargarla, es una de las recomendaciones más repetidas por los expertos en eficiencia energética.

El horario en el que se pone la lavadora también puede afectar al ahorro, aunque no es el factor principal. En hogares con tarifas eléctricas con discriminación horaria, utilizar la lavadora en las horas valle puede reducir el coste por kilovatio hora. Sin embargo, los expertos insisten en que el mayor ahorro se consigue ajustando la temperatura.

La cantidad de detergente es otro punto a tener en cuenta. Usar más producto del necesario no mejora la limpieza y puede obligar a realizar aclarados adicionales, aumentando el consumo de agua y electricidad. Seguir las indicaciones del fabricante y adaptar la dosis al nivel de suciedad y a la dureza del agua es clave para un uso eficiente de la lavadora.

Limpiar la lavadora paso a paso

Mantener la lavadora limpia es fundamental para que funcione correctamente y para evitar malos olores o manchas inesperadas en la ropa.

Un truco de limpieza sencillo, económico y muy eficaz consiste en utilizar bicarbonato y vinagre de limpieza. Basta con añadir medio bote de bicarbonato directamente en el tambor de la lavadora y un vaso de vinagre de limpieza en el cajetín del detergente. A continuación, se programa un ciclo largo a 60 grados sin ropa en el interior.

El bicarbonato actúa como un potente desodorizante y limpiador suave, capaz de arrastrar la suciedad incrustada sin dañar los materiales de la lavadora. Por su parte, el vinagre de limpieza es ideal para eliminar restos de cal y bacterias.

Este tipo de limpieza es recomendable realizarla al menos una vez al mes, especialmente si se lava con frecuencia a bajas temperaturas, ya que estos programas, aunque ahorran energía, favorecen la acumulación de residuos. Como truco final, siempre es aconsejable dejar la puerta de la lavadora abierta después de lavar la ropa, hasta que el interior esté completamente seco.