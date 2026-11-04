Los expertos en climatización coinciden: para que no entre frío en tu casa hay que «abrir el cajón de la persiana y pegar una tira de aislamiento térmico»

Las persianas enrollables siempre han sido perfectas para aislar nuestra vivienda, reforzando las ventanas, tanto a nivel de aislamiento como de privacidad. Pero muchos no son conscientes de que están perdiendo una cantidad de calor considerable ahora que viene el invierno. Aunque muchos piensan que un cerramiento de alta gama suele ser la solución, existe un lugar por donde entra el frío y que suele pasarse por alto a la hora de hacerlo: el hueco superior donde se enrollan las persianas.

Cómo mejorar el aislamiento de tu casa

Un divulgador y ferretero experto, famoso en redes, ha señalado este error tan extendido en la climatización doméstica. Este hueco es uno de los únicos que conecta directamente con el interior de tu casa y permite el paso de las corrientes de aire frío del exterior si no está correctamente aislada.

Según el experto, existe una solución que no requiere obras caras ni la contratación de personal experto. Para llevar a cabo esta técnica, lo primero que se hace es desmontar la estructura que protege a las persianas. Después, hay que quitar la tapa de la persiana haciendo presión, mediante el uso de un destornillador.

Una vez quede el hueco expuesto, se deberá limpiar pasando un paño húmedo y más adelante se añade el aislamiento térmico. Antes de colocarlo, el experto mide el interior del cajón para saber cuánto material debe cortar, para luego introducirlo dentro.

Aislamientos hay muchos, pero el ferretero utiliza paneles flexibles de polietileno o espuma técnica que frenan la transmitancia térmica y acústica sin obstaculizar el giro de la persiana. Posteriormente, se debe proceder al montaje de la caja, poniendo de nuevo la tapa en su sitio y cerrándola, así termina el proceso de montaje.

No dejes de lado a los radiadores

Aunque parezca obvio, un correcto mantenimiento de los radiadores hace que éstos funcionen de manera eficiente. Para ello, los expertos instan a eliminar el polvo que se puede acumular en ellos, utilizando el secador. Así se podrá distribuir mejor el aire caliente por la estancia. Con el radiador frío, se coloca una toalla húmeda debajo del mismo para que caigan los restos y después se deberá aplicar aire con el secador para que no se acumule la suciedad de cara al invierno.