¿El radiador calienta la pared en lugar de la habitación? Los expertos revelan el truco para evitar la pérdida de calor

El mes de octubre está a punto de acabar, de modo que en muchas casas comienzan a notarse las bajadas de temperatura, y con ello, el que se piense en encender la calefacción así como los radiadores que por otro lado, llevan meses apagados. Puede entonces, que al encenderlos ahora notemos que funcionan sin problema, pero también puede darse el caso que notemos que reparte el calor por la habitación y a la vez, se calienta la pared en la que está colgado el radiador, haciendo que si el muro da a la calle, la energía salga fuera.

Si esto sucede puede que el calor que se concentra en la habitación sea inferior al esperado o que notemos que el ambiente tarda mucho en calentarse. Es entonces cuando pensamos en subir el subir el termostato, purgar los radiadores o buscar alguna rendija en las ventanas, pero estamos pasando por alto lo que pasa por detrás del radiador. Sin embargo, si notamos que la pared está caliente, los expertos tienen un truco o remedio fácil de aplicar, y que consiste en poner una lámina térmica reflectante entre el radiador y la pared.

¿El radiador calienta la pared? Los expertos revelan el truco para evitar la pérdida de calor

Solemos asociar el radiador con el aire caliente que desprende, pero lo cierto es que parte de la energía también se transmite a las superficies cercanas. La pared de detrás recibe ese calor de forma continua mientras la calefacción está en marcha. Si separa dos habitaciones, buena parte de la energía que atraviesa el tabique se queda dentro de la casa, aunque llegue a otra estancia. Pero si da con un muro exterior, el calor puede atravesarlo y perderse en la calle sin ayudar a mantener la temperatura de la vivienda.

En los edificios antiguos esto puede ser aún más acusado, ya que muchas fachadas carecen del aislamiento de las construcciones actuales. Además, es habitual encontrar los radiadores bajo las ventanas, junto a paredes expuestas directamente al frío exterior. Eso no significa que estén mal colocados, sino que esa distribución también ayuda a compensar el aire frío que se acumula cerca de los cristales. Lo que ocurre es que, si la pared deja escapar demasiada energía, la calefacción tiene que trabajar más para mantener una temperatura confortable. La cantidad de calor que se pierde varía de una vivienda a otra y depende tanto de los materiales de construcción como del aislamiento que ya exista.

En qué consiste el truco

La solución es colocar una lámina térmica reflectante detrás del radiador, cubriendo la zona de pared que recibe directamente parte de su calor. Este material, que podemos encontrarlo en tiendas de bricolaje, tiene una superficie reflectante y, según el producto, una capa aislante adicional. Su función es reducir la energía que absorbe el muro y ayudar a que parte de la radiación térmica se quede en el entorno del aparato. No se trata de que el radiador produzca más calor, sino de evitar que se desaproveche una parte del que ya genera.

Para instalarla, primero hay que medir el radiador y cortar la lámina de modo que quede oculta detrás sin sobresalir por los laterales. Con el aparato apagado y frío, se coloca el material entre el radiador y la pared y se fija con el sistema que indique el fabricante. Será necesario comprobar que no se tapan las válvulas y que el aire puede circular libremente alrededor. Y una vez puesta, apenas se ve, así que tampoco hace falta cambiar la decoración.

Cuándo merece la pena y qué errores evitar

La utilidad de estas láminas para evitar pérdida de calor depende sobre todo de cómo sea la vivienda. En una casa antigua con muros exteriores poco aislados pueden ayudar a reducir las pérdidas, mientras que en edificios modernos, con fachadas bien acondicionadas, la mejora suele ser menor. Tampoco conviene creer que por sí solas arreglan una habitación fría, porque las ventanas, las filtraciones de aire o el estado general de la instalación también influyen en la temperatura interior. Es entonces un truco o una medida complementaria, económica y bastante fácil de aplicar, pero no debemos pensar que sustituye al aislamiento de la vivienda.

Por último, deberemos tener también en cuenta la humedad. Si detrás del radiador aparecen manchas, condensación o moho, no es buena idea cubrir la pared sin averiguar antes qué lo provoca, ya que poner ciertos materiales sobre superficies húmedas puede impedir que se detecte su deterioro y dejar la humedad oculta. Por eso es mejor elegir productos pensados para este uso y seguir las instrucciones de instalación. Y además de este truco, evitar que los muebles bloqueen los radiadores, mantenerlos limpios y purgarlos cuando haga falta también ayuda a que la calefacción funcione bien y el calor llegue a toda la habitación.