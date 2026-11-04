Epaminondas, general tebano: «El puesto no honra al hombre; es el hombre quien debe dar honra al puesto»

«El puesto no honra al hombre; es el hombre quien debe dar honra al puesto». Esta es la poderosa reflexión de Epaminondas, uno de los generales más destacados de la antigua Grecia. Su mensaje invita a pensar en el verdadero significado del liderazgo y recuerda que ocupar una posición de autoridad no convierte automáticamente a nadie en una persona admirable. El respeto y el prestigio deben ganarse mediante las decisiones, la responsabilidad y la forma de actuar.

El verdadero significado del liderazgo

La frase transmite una idea que continúa teniendo aplicación en la sociedad actual, ya que un cargo no debería ser una recompensa para alimentar el orgullo personal, sino una responsabilidad que exige estar a la altura de las circunstancias. Una persona puede recibir un nombramiento importante, dirigir un equipo o representar a una institución, pero su reconocimiento dependerá de lo que haga durante el ejercicio de esas funciones.

Esta reflexión también permite distinguir entre autoridad y liderazgo. La primera puede proceder de una posición jerárquica, mientras que el segundo se construye a través de la confianza, la coherencia y las decisiones. Quienes ocupan puestos de responsabilidad tienen la oportunidad de demostrar su capacidad, pero también deben asumir las consecuencias de sus errores. El prestigio de una institución depende, en buena medida, de la conducta de quienes hablan y actúan en su nombre.

¿Quién fue Epaminondas?

Epaminondas fue un general y estadista tebano que vivió durante el siglo IV a. C. Su nombre pasó a la historia por transformar el equilibrio militar de la antigua Grecia y desafiar la hegemonía que Esparta había mantenido durante décadas. Su gran victoria llegó en el año 371 a. C., durante la batalla de Leuctra, donde el ejército tebano derrotó a las tropas espartanas mediante una estrategia militar innovadora.

Una de las claves de aquella victoria fue la concentración de fuerzas en el ala izquierda de su formación, que permitió golpear con especial intensidad el sector más importante del ejército enemigo. El resultado cambió el panorama político de Grecia y convirtió a Tebas en una de las principales potencias del momento. Epaminondas también dirigió campañas en el Peloponeso y contribuyó a liberar Mesenia del dominio espartano.

Un legado que perdura

La trayectoria del general terminó en el año 362 a. C., durante la batalla de Mantinea, donde sufrió una herida mortal. Su muerte debilitó a Tebas, que perdió a uno de los principales responsables de su ascenso político y militar.

Su historia permite reflexionar sobre la diferencia entre ocupar un puesto importante y merecer el reconocimiento que conlleva. La autoridad puede concederse, pero el respeto se construye con el tiempo. En definitiva, la enseñanza que transmite esta máxima es que los títulos no definen a las personas, ya que son sus acciones las que terminan dando valor a los cargos que desempeñan.