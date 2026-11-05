Parecen torrijas, pero son un dulce tradicional extremeño que se prepara con pan duro, huevo y leche

Los repápalos dulces son un postre originario de Extremadura muy vinculado a la cocina de aprovechamiento. Aunque son especialmente populares durante la Semana Santa, estos pequeños bocados se pueden preparar en cualquier época del año.

Su secreto está en combinar una masa sencilla de pan y huevo, que se fríe en pequeñas porciones, con una leche aromatizada con canela, limón y naranja. El resultado es un postre de textura esponjosa que absorbe los aromas de la leche y recuerda a los sabores de toda la vida.

Repápalos dulces extremeños: una receta de aprovechamiento

#sapillosdulces #repapalos #repapalosdulces #repapalos #repapalosdesemanasanta #dulcestipicosdesemanasanta ♬ Silent Morning – BGM President @mamauniversitaria2.0 Repápalos dulces, también conocidos como sapillos o huevecillos, un postre extremeño, muy popular en Semana Santa. Ingredientes: – 170 g de miga de pan 🍞 – 4 huevos – 1 litro y medio de leche – cáscara de limón 🍋 y cáscara de naranja 🍊 – 1 o 2 ramas de canela – 100 g de azúcar Empezamos la receta aromatizando la leche, con piel de naranja 🍊, piel de limón 🍋, el azúcar y la canela en rama. Llevamos al fuego 🔥 y cuando empieze a hervir cortamos el fuego, tapamos y dejamos infusionar unos minutos. Mientras cortamos el pan, puedes usar una hogaza de pan 🍞 o una barra de pan con mucha miga, retirándole la corteza, en total necesitarás 150 g aproximadamente de miga de pan. Bate 4 huevos y añade una cucharada pequeña de azúcar por cada huevo, ralladura de limón 🍋 y una pizca de sal para potenciar los sabores, mezcla con unas varillas y ve añadiendo poco a poco las migas de pan 🍞. Remueve con un tenedor hasta que el pan absorva todo el huevo y quede una masa homogénea y untuosa, agregando más cantidad de pan si está demasiado líquido. Calienta un cazo o sartén con aceite de girasol 🌻. Ayúdate de dos cucharas de postre, para ir friendo pequeñas porciones de repápalos, ya que luego se inflan. Retira los repápalos a un plato con papel de cocina para que absorva el exceso de aceite. Retira de la leche infusionada, la piel de naranja, de limón 🍋 y la canela. Vuelve a poner la leche en el fuego 🔥 e incorpora los repápalos a fuego medio entre tres y cinco minutos. Deja que templen al menos unos 15 o 20 minutos y sírvete una ración de éste rico postre. Puedes tomarlos en frío o templados. #postreextremeño #cocinaconmamauniversitaria2 .0 #cocinaconsalero

Los ingredientes para preparar los repápalos dulces son: 170 gramos de miga de pan, 4 huevos, 1 litro y medio de leche, la cáscara de un limón y una naranja, 1 o 2 ramas de canela, 100 gramos de azúcar, una pizca de sal y aceite de girasol para freír.

Para comenzar, preparamos la leche aromatizada. La ponemos en un cazo junto con la piel de naranja, la cáscara de limón, el azúcar y las ramas de canela. Calentamos a fuego medio y, justo cuando empieza a hervir, retiramos el recipiente del fuego. Lo tapamos y dejamos reposar durante unos minutos para que la leche absorba todos los aromas.

Mientras tanto, cortamos el pan y retiramos la corteza para quedarnos únicamente con la miga. Podemos utilizar una hogaza o una barra de pan que tenga bastante miga. Necesitamos aproximadamente 150-170 gramos para preparar la masa de los repápalos.

En un recipiente amplio, batimos los cuatro huevos y añadimos una cucharadita de azúcar por cada uno, un poco de ralladura de limón y una pizca de sal. Mezclamos bien con unas varillas y vamos incorporando poco a poco la miga de pan desmenuzada.

Removemos con un tenedor hasta conseguir una masa uniforme, húmeda y con una textura consistente. El pan debe absorber completamente el huevo. Si observamos que la mezcla queda demasiado líquida, añadimos un poco más de miga hasta conseguir la consistencia adecuada.

A continuación, calentamos abundante aceite de girasol en una sartén o un cazo. Con ayuda de dos cucharillas de postre, vamos formando pequeñas porciones de masa y las echamos cuidadosamente en el aceite caliente. Es importante no hacerlas demasiado grandes, ya que los repápalos aumentan de tamaño durante la fritura. Cuando están dorados por ambos lados, los retiramos y los colocamos sobre un plato cubierto con papel de cocina para eliminar el exceso de aceite.

Recuperamos la leche que hemos infusionado y retiramos las cáscaras de naranja y limón, así como las ramas de canela. Volvemos a colocar el recipiente en el fuego e incorporamos los repápalos. Dejamos que se cocinen a temperatura media durante unos tres o cinco minutos para que absorban parte de la leche aromatizada y queden todavía más tiernos.

Por último, apagamos el fuego y dejamos reposar el postre durante unos 15 o 20 minutos antes de servirlo. Los repápalos dulces se pueden disfrutar recién hechos, todavía templados, o después de dejarlos enfriar en la nevera. Una receta humilde, pero con mucho encanto, que merece la pena recuperar y preparar tanto en el día a día como para una ocasión especial.