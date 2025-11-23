La mejor forma de preparar las gambas en Navidad según Karlos Arguiñano

El reconocido chef Karlos Arguiñano comparte su expertise revelando el método perfecto para preparar gambas estas navidades. Este marisco, uno de los productos estrella de las celebraciones festivas, merece una preparación que realce todo su sabor y calidad.

Para conseguir un resultado digno de restaurante en nuestra propia cocina, Arguiñano nos presenta una receta excepcional que eleva este manjar a otro nivel. Con sus consejos expertos, podremos preparar unas gambas que sorprenderán a nuestros comensales estas fiestas, logrando un acabado profesional que nada tiene que envidiar a la alta cocina. El chef vasco demuestra una vez más por qué es uno de los referentes culinarios más importantes de España, compartiendo sus secretos para que todos podamos disfrutar de unas gambas preparadas con maestría.

Arguiñano comparte su receta de gambas para Navidad

El blog, el programa o los libros de Karlos Arguiñano son elementos imprescindibles para cualquier amante de la cocina. Podemos descubrir en ellos una buena manera de comer bien, invirtiendo el mínimo esfuerzo posible en una elaboración de esas de las de toda la vida.

Aprovechar al máximo el tiempo con nuestra familia, pero también empezar a cocinar estas recetas que podemos dejar hechas con antelación y así disfrutar de nuestros seres queridos más tiempo.

Las gambas no necesariamente las servimos cuando están recién cocinadas, es más, será mejor que lleven unas horas hechas para que conserven todo su sabor. En esencia lo que queremos conseguir, son unas deliciosas gambas al ajillo que acabarán siendo el aperitivo perfecto.

Karlos Arguiñano comparte sus mejores recetas desde un blog en el que podemos ver un poco más esa cocina tradicional que lo ha convertido en toda una celebridad. Un año más, sus libros de recetas serán el mejor regalo para los amantes de la cocina, pero también sus mejores recetas llegarán a la mesa.

La receta de gambas de Navidad de Karlos Arguiñano

La mejor manera de preparar unas gambas es con el toque del ajillo que puede acabar de darles ese punto especial que queremos descubrir en estos días de Navidad. Cuando necesitamos a toda costa emplear de la mejor manera posible los mejores ingredientes que tenemos en casa.

Desde el blog de Cocina Abierta en Antena 3 nos presenta una receta sencilla y con mucho sabor. Justo lo que necesitamos para pasar una Navidad de esas que debemos empezar a cuidar al máximo. Podrás conseguir un tipo de platos que impresionarán a más de uno en un abrir y cerrar de ojos.

Para preparar las mejores gambas que han llegado nunca a una mesa de Navidad sólo necesitarás hacerte con estos ingredientes y seguir estos pasos que te coronarán como el mejor chef familiar de todos. Lograrás lo imposible en un abrir y cerrar de ojos.

Ingredientes:

800 g. de gambas

4 dientes de ajo

½ guindilla

Perejil

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Elaboración:

Empieza pelando los ajos y las gambas. Puedes apartar las cabezas para hacer algún caldo sabroso y, así, aprovechar las cáscaras. Pela las gambas Una vez peladas, pon unas seis cucharadas de aceite en una sartén y saltea los ajos partidos en láminas a fuego fuerte, junto con la guindilla. Echa una pizca de sal a las gambas y, cuando el ajo esté dorado, añádelas a la sartén. Deja que se empapen bien en el aceite y que se cocinen a fuego fuerte. Añade un toque de perejil y, en tan solo unos minutos, estará listo para servir.

Sólo te quedará poner en práctica esta receta que realmente te cambiará la forma de vivir la Navidad. Las puedes dejar listas la noche anterior y empezar a servirlas como aperitivo con un vino blanco muy fresquito para empezar a abrir boca. A la hora de servirlas puedes hacer pinchos con ellas y colocarlas en una piña o en una bola de forespan decorada de Navidad.

Le añadirás un toque festivo a esta celebración y receta que puedes preparar durante todo el año. Sólo debes tener unas buenas gambas, ya sean frescas o congeladas. Hoy en día te costarán menos si son congeladas y puedes encontrar un producto de buena calidad, aunque puedes hacerte con casi cualquier tipo de gamba. Si son frescas ya de por sí son una delicia que necesitan muy poco para brillar.