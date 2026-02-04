Ésta es la forma correcta de cocinar el brócoli para que quede más sabroso
Conseguir que el brócoli quede más sabroso es algo que puede cambiarnos la vida por completo. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días en los que cada detalle cuenta y para hacerlo, nada mejor que preparar estas verduras que nos quedarán perfectamente cocinadas de una forma muy distinta. Un buen brócoli es siempre un alimento saludable que puede convertirse en un inicio de comida de lo más especial. Con ciertos detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca.
Hay una manera correcta de cocinar este ingrediente
El brócoli es una verdura a la que nos hemos acostumbrado con el paso del tiempo, un alimento que ha acabado siendo el que nos acompañará en una gran variedad de platos. Un buen básico que deberemos empezar a poner en práctica en estas próximas jornadas.
El brócoli quedará más saboroso de esta manera
Ingredientes:
Cómo preparar un salteado de brócoli y zanahoria
- El paso más importante de esta receta es contar con los ingredientes necesarios listos para triunfar. Nos serviremos de una materia prima que sea capaz de realzar esos sabores que se complementarán entre ellos.
- Escogemos un buen brócoli y lo cortamos en flores del mismo tamaño. Cuanto más pequeñas queden mucho antes se van a cocinar. Lo que nos sobre de este proceso lo podemos aprovechar perfectamente. Simplemente lo cortaremos en trocitos y herviremos para hacer una deliciosa crema.
- Ponemos el brócoli a hervir con agua y sal. Lo vamos a cocinar unos 3 minutos, nos interesa que pierda esa rigidez inicial, pero que no se cocine del todo para poder hacerse con el salteado.
- Escurrimos el brócoli y lo ponemos en agua fría. Cortamos de esta manera la cocción y conseguimos que mantenga ese color verde intenso de lo más necesario para este tipo de platos en los que es el protagonista indiscutible.
- Pelamos la zanahoria y la cortaremos en tiras del mismo tamaño. Podemos usar una mandolina para que nos queden iguales.
- En una sartén con un poco de aceite vamos a saltear la zanahoria. Necesitará unos minutos para que empiece a estar tierna. En ese momento le añadiremos la sal.
- Para darle un toque oriental añadimos la salsa de soja y un poco de zumo de manzana. Se creará un sabor entre dulce y salado muy interesante.
- Incorporamos el aceite de sésamo tostado y el brócoli para que se mezclen bien todos los ingredientes.
- Serviremos en caliente con unas semillas de sésamo por encima, el resultado será un sencillo salteado de lo más saludable.