Entrantes calientes para Navidad: recetas rápidas para sorprender

Los entrantes calientes para Navidad son siempre un acierto cuando quieres empezar la cena con algo sabroso, reconfortante y festivo. A diferencia de los aperitivos fríos, los bocados calientes aportan aromas intensos y esa sensación casera que convierte cualquier reunión en un momento especial. Si buscas aperitivos calientes navideños que se preparen rápido y sorprendan a tus invitados, aquí encontrarás propuestas prácticas y llenas de sabor.

Los entrantes templados tienen la ventaja de ser versátiles: pueden ser pequeños bocados, cremas ligeras, hojaldres o incluso recetas más elaboradas servidas en formato mini. Por eso, muchos anfitriones optan por entrantes templados para Navidad, ya que combinan muy bien con menús tanto tradicionales como modernos. Si necesitas más inspiración de nivel gourmet, también puedes echar un vistazo a esta selección de entrantes de Navidad gourmet.

Recetas de entrantes calientes navideños para preparar en pocos minutos

Cuando el tiempo apremia, lo ideal es apostar por recetas de entrantes calientes navideños que no requieran demasiados ingredientes ni técnicas complicadas. Algunas opciones que nunca fallan:

Hojaldritos rellenos: Puedes prepararlos con queso y cebolla caramelizada, con jamón y dátiles o con un sofrito de verduras. Se hornean en pocos minutos y quedan crujientes y dorados, perfectos para empezar la cena.

Mini cocottes de crema suave: La crema de setas, calabaza o puerros servida en pequeños recipientes individuales da una presentación elegante y mantiene el calor por más tiempo.

Langostinos al horno con mantequilla aromática: Rápidos, deliciosos y con ese toque festivo que no puede faltar en Navidad.

Brochetas de solomillo con salsa de mostaza y miel: Se cocinan en un instante y permiten preparar un bocado caliente y jugoso sin complicaciones.