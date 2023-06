Dabiz Muñoz devela el truco que él usa para que al cocer la pasta jamás se le salga el agua

Dabiz Muñoz ha desvelado un truco que puede cambiarnos la vida, es el que usa para que al cocer la pasta jamás se nos salga el agua. La pasta es una de las elaboraciones más cocinadas del mundo. En todas las casas hay un día de la semana o más de uno en el que la preparamos. Gracias a este famoso y reconocido cocinero con estrella Michelin, evitaremos que al agua se nos salga al cocinarla desmintiendo algunos de los mitos más extendidos sobre este ingrediente.

A la hora de cocinar la pasta saber los trucos que usa un famoso chef como Dabiz Muñoz es esencial. Descubriremos en primera persona cómo cocer la pasta para que jamás se te salga el agua de la cocción. Un elemento que acabará siendo el que marque la diferencia más importante.

Ha llegado el momento de intentar cocinar lo mejor posible, siguiendo a un chef como Dabiz Muñoz podremos intentar imitar su forma de cocinar. Este artista capaz de crear auténticas obras de arte culinarias es también un experto a la hora de realizar los pequeños trucos que nos afectan de lleno.

La pasta nos puede quedar mucho mejor si seguimos los consejos de este chef y no dejamos que determinados mitos nos afecten. Alguien que ha cocinado muchas veces pasta sabe perfectamente qué tipo es el mejor de todo y el que nos puede ayudar a conseguir el acabado que buscamos.

Para cocinar la pasta perfectamente según Muñoz: «Para cocer la pasta le voy a poner un buen puñadito de sal y un chorro de aceite de oliva. El aceite de oliva no es para que la pasta no se pegue como piensa todo el mundo. El aceite de oliva es para que cuando echéis la pasta y se forme esa espumita cuando empieza a cocer no se salga al agua por fuera y rebose. Esto ayuda a que se cree una película por encima del agua y la pasta se va a cocer sin que se salga. Ese es el truco del chef». De esta manera tan sencilla podremos cocinar la pasta como un auténtico profesional.