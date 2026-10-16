Crema de calabaza: receta sencilla y cremosa

Un tazón humeante al caer la noche salva cualquier día torcido. La crema de calabaza es ese comodín facilón que soluciona cenas improvisadas en 20 minutos, pero que con cuatro matices bien puestos encaja muy bien en un menú de domingo. No hace falta complicarse con ingredientes raros. La clave está en respetar el dulzor de la hortaliza y dar con ese punto sedoso que apetece repetir.

Mucha gente comete el error de cocerlo todo con prisa y ahogar la verdura en agua. Craso error. El secreto para no terminar con un puré plano o aguanoso reside en pochar bien la base antes de meter el caldo. Es ahí donde se concentra el verdadero sabor.

Ingredientes

800 g de calabaza en dados

2 puerros medianos (únicamente la parte blanca)

1 cebolla dulce pequeña

2 patatas medianas

500 ml de caldo de verduras casero

40 ml de aceite de oliva virgen extra

50 ml de nata líquida de cocina o 2 quesitos en porciones

Nuez moscada recién rallada

Sal y pimienta negra recién molida

Cómo hacer crema de calabaza paso a paso

En una cazuela espaciosa, calienta el aceite a fuego medio. Echa el puerro y la cebolla picados con un pellizco de sal. Deja que se doren poco a poco, unos diez minutos, hasta que transparenten y huelan de maravilla. Rehogar la calabaza y la patata. Suma los dados de calabaza y la patata. Remueve con ganas para que todo se impregne del aceite sazonado. Mantén el fuego otros cinco minutos para caramelizar ligeramente los azúcares de la hortaliza. Vierte el caldo justo hasta ras de las verduras. No te pases de largo. Si te queda densa al final, corregir es fácil; si te te queda clara, ya no hay marcha atrás. Tapa y deja chup-chup unos 20 minutos hasta que la patata esté blanda. Triturado y emulsión. Aparta del fuego. Incorpora los quesitos o la nata, la nuez moscada y la pimienta. Pasa la batidora a máxima potencia sin prisa hasta lograr una crema fina, brillante y completamente homogénea. Rectificar y servir. Prueba el punto de sal y sirve bien caliente en cuencos.

Trucos para que salga perfecto

Si buscas un perfil de sabor más profundo, asa la calabaza en el horno antes de meterla a la cazuela. Cortarla en dados y dejar que se tueste media hora a 200 °C le da un toque ahumado que cambia el plato por completo.

Mide con celo la cantidad de líquido. Llenar la olla hasta arriba de caldo arruina cualquier intento de conseguir una textura aterciopelada. Cubre lo justo. Si tras pasar la batidora notas que pide un extra de fluidez, añade cazos de caldo caliente poco a poco mientras trituras.

Variantes de la receta

Esta fórmula admite improvisaciones estupendas. Añadir una cucharadita de curry y sustituir la nata por leche de coco la lleva directamente hacia un terreno oriental súper exótico.

Además, este ingrediente da para muchísimo más que cremas de cuchara. Para quienes prefieren la fritura clásica, la Buñuelos de calabaza marcan el camino de la tradición pura. Si quieres algo más gourmet, mira esta otra delicia, crema monsieur cuisine.

Con qué acompañar la crema de calabaza

Jugar con los contrastes crujientes marca la diferencia. Unos picatostes caseros fritos en la sartén, pipas de calabaza tostadas o unos tacos de jamón pasados por el fuego le sientan de cine. El toque salado del jamón o el queso feta rompe perfectamente la dulzura natural del plato.

Si quieres incorporar legumbres, esta crema de calabaza con garbanzos es ideal.

Cómo conservar la crema de calabaza

Aguanta en el frigorífico hasta cuatro días metida en un recipiente hermético. Es más, al día siguiente suele estar incluso más asentada y rica. Para recalentar, mejor a fuego lento y removiendo a menudo. Congela estupendamente, aunque al descongelar pierde algo de ligadura.

Información nutricional

Calorías totales de la receta: 680 kcal aprox. (para la cazuela entera)

Calorías por ración: 170 kcal

Grasas: 9 g

Hidratos de carbono: 18 g

Proteínas: 3 g

Ficha técnica de la receta principal

Tiempo de preparación: 35 minutos

Porciones: 4 personas

Tipo de cocina: Mediterránea / Casera

Tipo de comida: Primer plato / Cena