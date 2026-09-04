Cookies de avena y nueces: receta fácil, crujiente y deliciosa

Hacer galletas caseras en casa tiene algo de refugio contra las prisas del día a día, un ritual gratificante que llena la cocina de aromas reconfortantes. Si nos gusta aprovechar los cereales integrales en la repostería de diario, solemos recurrir a un clásico cuenco de avena con frutas y nueces para empezar la mañana con energía, o nos animamos con un esponjoso bizcocho de avena y nueces cuando buscamos algo consistente para merendar.

Incluso para los desayunos más ligeros, un tierno bizcocho de avena y yogur demuestra lo versátil que llega a ser este cereal.

Ingredientes

150 gramos de copos de avena

100 gramos de harina de trigo integral o de espelta

80 gramos de mantequilla a temperatura ambiente

70 gramos de azúcar moreno de caña integral

1 huevo campero de tamaño mediano

60 gramos de nueces peladas y troceadas

1 cucharadita de extracto natural de vainilla

Media cucharadita de bicarbonato sódico y una pizca de sal marina

Cómo hacer cookies de avena y nueces paso a paso

Batir la mantequilla en pomada junto al azúcar moreno, para conseguir una mezcla homogénea. Agregar el extracto de vainilla, el huevo y mezclar todo muy bien, mejor con varillas. Echar después la harina tamizada con el bicarbonato, la avena y un punto de sal. Añadir las nueces en trozos y mezclar todo bien. Formar bolas de forma manual, ponerlas separadas en bandeja de horno con papel vegetal y aplastar un poco. Llevar al horno unos 15 minutos a 180 grados o hasta que se vean doradas.

Trucos para que salga perfecto

El gran secreto para unas galletas de avena perfectas reside en retirar la bandeja del horno cuando el centro de las cookies todavía parezca ligeramente blando. Al enfriarse sobre la rejilla metálica terminarán de coger esa textura crujiente ideal, evitando que se queden demasiado duras o secas. Tostar ligeramente las nueces en la sartén antes de añadirlas a la masa potencia de manera increíble su perfil aromático.

Variantes de la receta

Los más golosos pueden incorporar unas onzas de chocolate negro troceado junto con las nueces para conseguir un contraste delicioso. Quienes busquen una versión sin lácteos pueden sustituir la mantequilla por aceite de coco virgen en estado semi-sólido, logrando un resultado igualmente aromático y crujiente.

Con qué acompañar cookies de avena y nueces

Un buen vaso de leche fría, una taza de café recién hecho o una infusión de rooibos sin azúcar son compañeros inmejorables para disfrutar de estas galletas a media tarde o durante el desayuno del fin de semana.

Cómo conservar cookies de avena y nueces

Se mantienen en perfecto estado durante una semana si las guardamos en una lata metálica o un tarro de cristal con cierre hermético, aisladas por completo de la humedad ambiental para que no pierdan su característico crujido.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 25 minutos en total.

Porciones: 12 unidades medianas.

Tipo de cocina: Repostería casera tradicional y saludable.

Tipo de comida: Desayuno, merienda o tentempié energético.

Información nutricional aproximada: 140 calorías totales por galleta, con un aporte interesante de fibra, grasas cardiosaludables y energía de liberación lenta.