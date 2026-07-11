Los chefs expertos de Madrid coinciden: para que los calamares queden crujientes por fuera y tiernos por dentro hay que rebozarlos con leche y harina
Toma nota de esta receta
Nachos de patata en freidora de aire
Los calamares pueden quedar crujientes por fuera y tiernos por dentro con un rebozado especial de leche y harina, los chefs expertos de Madrid coinciden. Hay una manera de conseguir los crear una buena base, con la ayuda de una combinación de ingredientes que hacen posible lo imposible. Un buen aliado del verano y de cualquier época del año es esa tapa tan especial que podemos conseguir con la ayuda de este cambio de tendencia tan especial. Vamos a disfrutar de unos calamares que parecerán hechos por un profesional.
Vamos a crear la mejor opción posible en forma de unos calamares que quedarán perfectos. No volverás a comprar calamares congelados, después de descubrir lo fácil que es hacer un rebozado perfecto en casa. Ese toque crujiente repleto de sabor, y ese interior tierno es el contraste que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días. Madrid tiene los mejores chefs que no dudan en darnos los detalles de cómo crear esos calamares que forman la base de un bocadillo que ha traspasado fronteras.
Coinciden los chefs expertos de Madrid
Madrid es la capital del bocadillo de calamares. Un clásico que se transforma cuando llegamos a casa. Imitar la manera de cocinar de estos expertos, puede resultar complicado. Aunque lo tengamos todo en casa, es importante disponer de las herramientas necesarias para crear este tipo de receta.
Un buen pan de pueblo puede acabar siendo la base de una combinación casi perfecta. Como plato principal o incluso como tapa, lo que necesitamos es conseguir este básico que quizás hasta la fecha nunca hubiéramos tenido en consideración.
Es hora de apostar claramente por lo tradicional, por la sabiduría popular de aquellos que no paran de cocinar, una y otra vez unos buenos calamares rebozados. Vamos a descubrir la esencia de un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha nadie hubiera imaginado.
Unos calamares perfectos empiezan por ese rebozado que podría acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Tocará saber cómo podemos hacer para rebozar unos calamares que llegarán a nuestra mesa para convertirse en la mejor opción posible para estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Los cocineros expertos no dudan en darnos un consejo esencial para descubrir la esencia de unos buenos calamares.
Para que los calamares queden crujientes por fuera y tiernos por dentro hay que rebozarlos con leche y harina
Rebozarlos con leche y harina es algo que podemos hacer para que los calamares queden crujientes por fuera y tiernos por dentro. Una auténtica obra de arte de la gastronomía del corazón de España que tiene truco. Es importante disponer de una manera prima, pero también de conocer los consejos de los expertos que no dudan en ayudarnos a crear un bocado perfecto.
Te proponemos una receta de esas que impresionan y que nos ayudarán a descubrir lo mejor de una combinación esencial de materia prima para hacer realidad una tapa o la base de un bocadillo de esos que impresionan.
Ingredientes:
Cómo preparar unos calamares a la andaluza
- El producto fresco de buena calidad es el que marcará la diferencia en todos los aspectos, es más caro, pero si tenemos la oportunidad, merecerá la pena.
- Hay buen producto congelador de este tipo, podemos encontrar los calamares sin rebozado y hacerlo en casa, quedará delicioso.
- Para rebozar el calamar usaremos un poco de harina de garbanzos y maicena. Podemos usar la de trigo, pero con esta mezcla la digestión será más sencilla.
- Prescindiremos del trigo y conseguiremos un acabado de lujo, gracias a la combinación de ingredientes de esta maravillosa receta, tampoco usaremos huevo.
- Mezclamos las dos harinas, las ponemos en un bol y añadimos un poco de agua, de esta manera nos quedará una base deliciosa que cubrirá el calamar.
- Salpimentaremos este rebozado al gusto. Podríamos haberlos hecho con huevo y harina, también es una opción más allá de la harina de garbanzos.
- Preparamos la sartén, uno de los secretos de un buen rebozado es que esté muy caliente. De esta manera el rebozado se pega al calamar a la perfección.
- Con todo listo cocinamos los calamares, los colocamos cuando esté el aceite caliente. Rebozamos los calamares en la mezcla que tenemos lista y los cocinamos.
- Es importante que el aceite se mantenga caliente, lo colocaremos muchos calamares a la vez para conseguir que nos quede perfecto.
- Pasados unos minutos, cuando vemos que se han dorado bien por ambos lados, retiramos de la sartén.
- Colocamos sobre papel absorbente para que eliminen el exceso de aceite. Tendremos listos unos calamares a la andaluza de lujo.