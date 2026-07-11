Los nachos de patata en freidora de aire son una de esas recetas muy eficaces cuando queremos elaborar un plato sencillo y accesible para la ocasión de compartir entre amigos o familiares. Se mantienen las características tradicionales de los nachos, como el queso fundido y otros añadidos sobre la superficie, pero cambiamos las tortillas de maíz por pequeñas rodajitas de patata crujiente.

El resultado es sabroso, fácil de adaptar y bastante menos pesado que una preparación hecha en abundante aceite.

La freidora de aire resulta muy práctica en esta receta porque permite dorar las patatas utilizando solo una pequeña cantidad de grasa. Eso sí, el grosor de las rodajas importa. Si son demasiado gruesas quedarán tiernas, casi como unas patatas panadera; si se cortan excesivamente finas, algunas pueden tostarse antes de tiempo. Un espesor de unos tres milímetros suele dar buen resultado.

Ingredientes

700 gramos de patatas

150 gramos de queso cheddar rallado

100 gramos de mozzarella

100 gramos de carne picada cocinada

Medio pimiento rojo, un jalapeño

Dos cucharadas de maíz dulce

Aceite de oliva, pimentón, ajo en polvo y sal.

Para terminar el plato se puede utilizar guacamole, crema agria y unas hojas de cilantro fresco.

Modo de preparación

Conviene escoger patatas de tamaño parecido y textura firme. Después de lavarlas, se pueden pelar o dejar con la piel bien limpia. Coloca las rodajas en un recipiente con agua fría durante unos diez minutos. Este pequeño paso elimina parte del almidón superficial y favorece una textura más crujiente. Pasado ese tiempo, escúrrelas y sécalas con cuidado. Pasamos las patatas a un recipiente y agregamos una cucharada de aceite de oliva, media cucharadita de pimentón, un poco de ajo en polvo y sal. Mezclar para que se reparta bien el aliño por las patatas. No hace falta empaparlas de aceite. Una capa muy ligera es suficiente para conseguir un color apetecible y una superficie ligeramente crujiente. Precalienta la freidora de aire a 190 °C durante unos tres minutos. Distribuye las rodajas en la cesta intentando que no queden completamente amontonadas. Dependiendo de la capacidad del aparato, probablemente sea necesario trabajar en dos tandas. Cocina las patatas durante 15 o 18 minutos y remueve la cesta varias veces. Los tiempos pueden cambiar ligeramente de un modelo a otro, así que merece la pena observarlas durante los últimos minutos. Cuando las patatas estén doradas, llega la parte más agradecida de la receta. Colócalas en un recipiente apto para la freidora formando varias capas. Reparte la carne picada previamente cocinada, el pimiento cortado en dados pequeños, el maíz y unas rodajas de jalapeño. Añade el cheddar y la mozzarella procurando que el queso llegue a distintas zonas y no se concentre únicamente en el centro. Introduce de nuevo el recipiente en la freidora de aire y cocina a 180 °C durante tres o cuatro minutos. El objetivo ahora no es seguir tostando las patatas, sino fundir el queso. En cuanto aparezca brillante, cremoso y ligeramente dorado en algunos puntos, los nachos estarán listos. Sirve inmediatamente con pequeñas cucharadas de guacamole y crema agria. Es preferible incorporar estas salsas después de cocinar, porque conservan mejor su textura y temperatura. Un poco de cilantro picado aporta frescor, mientras que unas gotas de lima ayudan a equilibrar la intensidad del queso.

Algunos trucos a saber

La carne picada es completamente opcional. Puede sustituirse por pollo desmenuzado, frijoles negros o una mezcla de pimientos y cebolla salteados. Incluso es posible preparar una versión sencilla utilizando únicamente patata, queso y especias. La gracia de este plato está precisamente en esa libertad para aprovechar ingredientes que ya tenemos en la nevera.

Hay un detalle que marca bastante la diferencia: no dejar reposar los nachos demasiado tiempo. Las patatas están en su mejor momento recién hechas, cuando los bordes siguen crujientes y el queso conserva una textura fundente. Si se preparan con demasiada antelación, las salsas y los ingredientes húmedos terminan ablandando la base.

Una receta pensada para colocar en el centro de la mesa y compartir sin demasiadas ceremonias.

Tiempo de preparación: 35 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: aproximadamente 1.650 calorías totales, unas 410 calorías por porción

Tipo de cocina: fusión mexicana

Tipo de comida: aperitivo o cena informal