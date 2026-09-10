Chantarelas salteadas: receta sencilla para potenciar todo su sabor

Hay texturas que enamoran nada más morderlas y aromas que consiguen transportarnos de inmediato a la frondosidad de un pinar húmedo. Las chantarelas, también conocidas como rebozuelos o cabrillas en muchas comarcas, ocupan un lugar privilegiado entre las setas silvestres por esa inconfundible forma de embudo y un matiz sutil que recuerda vagamente al albaricoque fresco. Tratar un producto así exige sencillez en los fogones, un respeto absoluto por la materia prima que descarta complicaciones innecesarias.

Quien se adentra en el mundo de las setas descubre pronto que su versatilidad culinaria no tiene límites, funcionando igual de bien si exploramos unas verduras salteadas estilo chino con un toque crujiente, si optamos por la combinación clásica de unas setas salteadas con cebolla que carameliza lentamente en la sartén, o si buceamos entre otras múltiples recetas de setas salteadas pensadas para sacar partido a cada variedad del mercado.

Ingredientes

500 gramos de chantarelas frescas, firmes y limpias

2 dientes de ajo tierno de la huerta

Un chorro generoso de aceite de oliva virgen extra

Unas ramitas de perejil fresco recién picado

Sal marina gruesa al gusto

Una pizca de pimienta blanca molida

Cómo hacer chantarelas salteadas paso a paso

Repasar las chantarelas una a una con un paño húmedo para eliminar cualquier resto de tierra o acículas de pino, evitando el lavado bajo el grifo para impedir que la esponjosa carne absorba líquido innecesario. Cortar los ejemplares de mayor tamaño en dos o tres trozos longitudinales, dejando los más pequeños enteros para que el plato gane en presencia visual y textura al morder. Calentar el aceite de oliva virgen extra en una sartén amplia a fuego moderado, incorporando los dientes de ajo bien picados sin dejar que lleguen a dorarse en exceso. Echar las setas directamente en la sartén caliente, removiendo con energía para que suelten el agua de vegetación natural durante los primeros minutos de cocción. Mantener el fuego vivo hasta que todo el líquido se evapore por completo y los rebozuelos comiencen a dorarse ligeramente por los bordes con un tono dorado muy apetitoso. Salpimentar el conjunto al gusto, espolvorear el perejil fresco picado finamente por encima y saltear durante un último minuto antes de retirar del calor.

Trucos para que salga perfecto

El secreto fundamental radica en el respeto por la limpieza en seco, ya que una seta empapada en agua pierde su consistencia carnosa y se ablanda de forma indeseada en la sartén. Controlar la intensidad del fuego resulta clave para lograr que el hongo se dore por fuera mientras retiene toda su jugosidad interior sin secarse.

Variantes de la receta

Quienes busquen un perfil de sabor más untuoso pueden fundir un trozo de mantequilla justo antes de apagar el fuego o incorporar un chorrito de nata líquida para redondear la salsa. También es una buena idea añadir unos taquitos de jamón serrano crujiente o un toque de guindilla en el aceite para los amantes de las emociones fuertes.

Con qué acompañar chantarelas salteadas

Unas gruesas rebanadas de pan de hogaza tostadas a la brasa constituyen el soporte perfecto para disfrutar de todo su jugo, aunque también brillan con luz propia como guarnición de un buen entrecot o integradas en un revuelto de huevos de corral.

Cómo conservar chantarelas salteadas

Una vez cocinadas, aguantan perfectamente un par de días en la nevera dentro de un recipiente de vidrio bien cerrado, ganando incluso matices aromáticos con el reposo. Si se trata de ejemplares frescos sin cocinar, lo ideal es guardarlos envueltos en papel de cocina dentro del cajón de las verduras durante un máximo de tres días.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 20 minutos

Porciones: 4 comensales

Tipo de cocina: Tradicional micológica

Tipo de comida: Entrante o guarnición

Calorías totales: Aproximadamente 120 kcal por ración